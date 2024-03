Les menaces contre les élus sont en voie de devenir un phénomène normal

Les menaces contre les politiciens sont en voie de devenir un phénomène de plus en plus normal, préviennent les auteurs d’un rapport des services de renseignements dont La Presse Canadienne a obtenu copie.

Selon ce rapport, ce phénomène est attribuable à une rhétorique extrémiste qui se nourrit de griefs personnels et de la désinformation.

La Presse Canadienne a obtenu une copie de ce rapport, rédigé par le Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignements visant les élections, par l’entremise de la Loi d’accès à l’information.

Le rapport fait état d’une constellation extrémiste violente qui a profité de la prolifération des théories conspirationnistes, d’une plus grande polarisation politique et d’un manque de confiance croissant envers l’intégrité de l’État.

Des théories sans fondement et de la désinformation se répandent parmi une plus grande audience. Cela expose notamment les utilisateurs d’internet à un vaste réseau de sites sapant la science, les systèmes politiques et l’autorité traditionnelle.

Le rapport fait état de la violence verbale qui vise directement les élus, notant une hostilité particulière envers les femmes.