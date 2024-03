Volleyball | Le Husky de Jean-du-Nord/Manikoutai décroche quatre bannières

Le nombre de décibels était élevé en fin de semaine dans les gymnases de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles. Les « let’s go » aux différents noms d’équipes se sont fait entendre tout au long des deux journées du Championnat régional scolaire de volleyball du RSEQ Côte-Nord.

Pas moins de 41 équipes, au total des six catégories, étaient de la compétition avec comme enjeu une place pour le Championnat provincial du RSEQ des 13 et 14 avril prochain.

Fort bien représentée lors du tournoi avec onze équipes, l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles misera sur quatre formations du Husky pour le rendez-vous de fin de saison, qui se déroulera à Amqui dans le benjamin, à Trois-Rivières dans le cadet et à Gaspé dans le juvénile.

Les équipes championnes du Husky sont celles du cadet féminin (entraîneure : Marie-Lisa Déraspe, du juvénile féminin (entraîneure : Sarah-Pier Babin), du cadet masculin (entraîneur : Yves Landry) et du juvénile masculin (entraîneur : Hugo St-Pierre).

Pour les deux autres bannières du Championnat régional de volleyball, elles ont pris la direction est. Si elle avait eu à attendre 33 ans avant d’en gagner une l’an dernier, l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre n’a pas tardé à répéter. Son Balbuzard dans le benjamin féminin a triomphé en fin de semaine. Les Frontaliers de la Commission scolaire du Littoral, qui comptaient quatre équipes, ont vu celle de du benjamin masculin remporter les grands honneurs.

Le RSEQ Côte-Nord tiendra deux championnats régionaux le week-end des 5, 6 et 7 avril, soit en hockey à Baie-Comeau et en badminton à Port-Cartier.

Championnat régional de volleyball – Équipes médaillées

Benjamin féminin

Or : Balbuzard, école Mgr-Labrie, Havre-Saint-Pierre (photo)

Argent : Husky (JL/JM), école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

Bronze : Noir et Or, Institut d’enseignement, Sept-Îles

Cadet féminin

Or : Husky (MLD), école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles (photo)

Argent : Husky (SL), école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

Bronze : Balbuzard, école Mgr-Labrie, Havre-Saint-Pierre

Juvénile féminin

Or : Husky, école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

Argent : Noir et Or, Institut d’enseignement, Sept-Îles

Bronze : Phénix, Polyvalente des Berges, Bergeronnes

Benjamin masculin

Or : Frontaliers, CS Littoral, Basse-Côte-Nord (photo)

Argent : Husky, école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

Bronze : Spartiates, école secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau

Cadet masculin

Or : Husky (YL), école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles (photo)

Argent : Husky (FM), école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

Bronze : Coyotes, Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier

Juvénile masculin

Or : Husky, école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles (photo)

Argent : Frontaliers, CS du Littoral, Basse-Côte-Nord

Bronze : Mitshishuat, école Uashkaikan, Pessamit