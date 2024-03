Les gymnastes du Club l’Envol se préparent pour le Challenge des régions

Après le troisième et dernier championnat régional de la saison, les gymnastes du Club de gymnastique l’Envol de Forestville se préparent au Challenge des régions qui se tiendra à Varennes du 16 au 18 mai.

La sélection pour les qualifications n’est pas encore conclue, mais le club regroupant des athlètes de toute la Haute-Côte-Nord est déjà assuré d’y avoir des représentantes. Celles qui ont terminé dans le top 3 au total des appareils ont déjà obtenu leur laissez-passer. C’est le cas de Mélodie Bouchard, Emma Tremblay et Eva Leonard.

D’ailleurs, la dernière compétition pour les gymnastes de la Côte-Nord, qui avait lieu au Stade Médard-Soucy de Baie-Comeau les 23 et 24 mars, a permis de couronner les meilleurs athlètes de chaque catégorie pour 2023-2024.

Le Club l’Envol a vu deux de ses gymnastes recevoir un trophée, soit Mélodie Bouchard (R5 13-14 ans) et Emma Tremblay (R5 15 ans et plus). Il a aussi été l’occasion de remettre les trophées de la saison dernière à Eva Leonard (R5 9-10 ans) et Kelly-Ann Tremblay (R5 13-14 ans).

L’entraîneuse Nancy Therrien se dit très fière de ses gymnastes qui ont offert de belles performances tout au long de la saison. « On est bien heureux et on souhaite continuer sur ce bel élan », affirme-t-elle.

La saison se terminera le 22 mai pour les athlètes du circuit compétitif. D’ici là, elles s’entraîneront pour le Challenge des régions et accueilleront également une compétition régionale de trampoline et de tumbling pour la première le 13 avril.

« On attend plusieurs gymnastes de la Côte-Nord pour ce régional qui se déroulera à notre palestre au gymnase de l’école de Portneuf-sur-Mer », dévoile Mme Therrien.

Des médailles à profusion

Fidèle à son habitude, le club de gymnastique local a fait le plein de médailles lors du troisième événement régional. Les 15 gymnastes des catégories R4 et R5 ont rapporté 31 médailles ainsi que 37 rubans.

Chez les R4 9-10 ans, Brittany Fournier a obtenu 5 rubans alors que ses consœurs Sara-Maude Girard et Olivia Tremblay en ont respectivement récolté sept et deux.

Du côté des 11-12 ans, toujours dans la catégorie R4, Charlotte Gilbert a réussi à monter sur la première marche du podium à la poutre et à remporter un ruban de 5e place au sol. Aurélie Laurencelle a mis la main sur deux rubans (trampoline et barre) tandis qu’Eve Bouchard s’est glissée aux 9e et 11e rangs au trampoline et au sol.

Les 13-14 ans ont aussi bien performé. Les sœurs Chloé et Rose Zicat ont gagné plusieurs médailles et rubans. Chloé a d’ailleurs terminé à la deuxième position au total des appareils. Rose, quant à elle, a obtenu le bronze au saut. Pour Rosalie Durand, la compétition s’est conclue avec deux rubans au tumbling et à la trampoline.

Catégorie R5

La seule gymnaste de catégorie R5 11-12 ans, Eva Leonard, a enfilé l’argent à son cou au trampoline en plus d’obtenir des rubans de 5e place aux autres appareils.

Quant aux R5 13-14 ans, Mélodie Bouchard et Rosalee Desbiens ont poursuivi sur leur lancée. Mélodie a remporté l’or à quatre reprises (saut, barre, poutre et sol) ainsi que deux médailles d’argent (trampoline et tumbling).

Rosalee a mérité l’or au trampoline, l’argent à la poutre et au sol, ainsi que le bronze au saut et à la barre pour terminer au deuxième rang au total des appareils.

Les R5 15 ans et plus ont aussi fait bonne figure. Emma Tremblay a fait le plein d’or en s’illustrant à la barre, à la poutre et au tumbling. Elle a également reçu l’argent au trampoline, le bronze au saut ainsi qu’une cinquième place au sol.

Sa sœur jumelle Camille Tremblay s’est vu décerner la médaille d’argent au tumbling, le bronze au trampoline et cinq autres rubans.

Finalement, Jade Bouchard des Bergeronnes n’a participé qu’à deux appareils. Il a obtenu l’or au trampoline et la 7e position au saut.

Emma Tremblay et Mélodie Bouchard sont les meilleures gymnastes de leur catégorie pour la saison 2023-2024. Photo courtoisie