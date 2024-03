Le Drakkar casse la glace

Baie-Comeau – Le Drakkar a cassé la glace avec succès, vendredi soir, quand il a pris la mesure des Islanders de Charlottetown par le pointage de 4-1 devant 2882 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Impliqués dans le premier match de cette série huitième-de-finale, les champions de la saison régulière n’ont pas raté leur coup devant leurs partisans en inscrivant une première victoire convaincante.

Même s’ils ont dominé outrageusement la première période (17 lancers au but contre seulement 2), les locaux ont quand même retraité au vestiaire avec une mince avance de 1-0 grâce aux prouesses du gardien ennemi Carter Brickle.

Les membres de l’équipage ont toutefois sonné la charge au deuxième tiers avec une poussée de trois buts, qui a fait la différence lors de cette première rencontre éliminatoire.

Première étoile du match, le capitaine Isaac Dufort a donné une priorité de 2-1 au navire avant de voir Justin Poirier doubler l’avance des siens à la suite d’une superbe feinte lors d’une échappée.

Les visiteurs ont finalement fait scintiller la lumière rouge (Alexis Michaud), mais le vétéran Justin Gill, en avantage numérique, a rompu tous leurs espoirs avant la fin du deuxième engagement.

Garder le focus

« La glace est cassée. On attendait ce premier match depuis longtemps et c’est une belle victoire. Même si c’était juste 1-0 après une période, personne n’a paniqué et nous avons su garder le focus », a commenté Isaac Dufort.

Dominés dans toutes les facettes du jeu, les Islanders ont bien essayé de déranger leurs rivaux en provoquant plusieurs escarmouches après le filet.

« C’était leur plan de match de vouloir nous provoquer, mais les gars sont restés calmes. Nous savons ce qu’il faut faire pour connaître du succès et il n’est pas question de changer quoi que ce soit », a ajouté le numéro 19.

Un bon match

De son côté, l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire a apprécié cette première sortie en ronde éliminatoire. « Cela a été un bon match. Les gars ont bien exécuté durant trois périodes et c’est une belle façon de commencer cette série. »

Le pilote du navire a surtout insisté sur l’effort global de tous ses vikings. « C’est une belle performance collective et quand les joueurs se tiennent et travaillent en groupe de cinq, cela rapporte. Il faut continuer de le faire. »

Fait à signaler, le système de son au centre Henry-Leonard a cédé à partir du milieu de la première période jusqu’à la moitié de la deuxième. Malgré les ennuis techniques, le bruit provoqué par les spectateurs s’est vite manifesté.

« Je ne sais pas quand la musique a arrêté. Tout ce que je sais, c’est qu’avant le match, lors de l’hymne national, les nouveaux joueurs du club ont découvert l’ambiance et dans quoi ils s’embarquaient », a précisé le dirigeant.

En vitesse

Julien Boilard a ouvert la marque avec le premier but officiel du Drakkar en séries 2023-2024. Deuxième étoile de la rencontre, le défenseur Alexis Bernier (deux mentions d’aide) a également disputé un fort match à la ligne bleue.

La brigade défensive du Drakkar, qui a limité l’adversaire à seulement 15 tirs en direction du gardien de but Charles-Édward Gravel, s’est de nouveau montrée très étanche sur la glace du centre Henry-Leonard.

Avant la partie, les dirigeants de la LHJMQ ont souligné le brio des meneurs au cumulatif. En plus de ravir le trophée Jean-Rougeau (équipe championne du calendrier), le Drakkar a terminé au sommet de la ligue au niveau de la meilleure moyenne défensive.

Pour sa part, l’attaquant Justin Poirier (avec son total de 51 buts) est officiellement devenu le premier titulaire du trophée Mario-Lemieux décerné au meilleur franc-tireur du circuit.

Les Baie-Comois tenteront de prendre une avance de 2-0 dans cette série 4 de 7, samedi après-midi, lors du deuxième affrontement qui se mettra en branle sur le coup de 16 h.