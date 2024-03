Les baleines noires de l’Atlantique Nord perdent trois de leurs 19 baleineaux

Une organisation environnementale internationale s’inquiète du fait qu’au moins trois des 19 baleineaux noirs de l’Atlantique Nord nés cette saison soient morts cette année. Cette photo du 19 janvier 2021 fournie par le Georgia Department of Natural Resources montre une baleine noire de l’Atlantique Nord et son baleineau dans les eaux, près de l’île Wassaw, en Géorgie. LA PRESSE CANADIENNE/AP-Georgia Department of Natural Resources/NOAA Permit #20556 via AP