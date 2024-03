Plus de 150 000 pour 7 projets artistiques sur la Côte-Nord

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) annonce un soutien de 154 185 $ à 4 artistes et 3 organismes artistiques dans le cadre du programme de partenariat territorial de la Côte-Nord, en collaboration avec les 4 MRC, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et Culture Côte-Nord.

Dans la MRC de la Haute-Côte-Nord, la compagnie de danse Bourask reçoit 26 000 $ pour la création de son projet Hommage à Barba, une œuvre dansée et chantée alliant danse traditionnelle et contemporaine qui rend hommage à Fernando Barba.

La cinéaste Lucie Lambert récolte 19 000 $ pour son projet Funambules du temps, un film qui suit l’expérience de dix personnes âgées entre 63 et 78 ans, participant à des ateliers d’exploration artistique.

Dans la MRC de Manicouagan, Catherine Arsenault obtient 19 000 $ pour la réalisation d’une vidéo d’animation constituée de dessins inspirés des recherches archéologiques à L’Anse aux Meadows, à Terre-Neuve.

De son côté, Alexis Vollant se voit attribuer un montant de 19 000 $ pour la composition et l’écriture de son projet Requiem de guérison autochtone, qui s’inspire de la tragédie des pensionnats, en collaboration avec des artistes et l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord.

Espace K Théâtre accepte une somme de 26 000 $ pour son projet Du théâtre toutes voiles dehors, une tournée de spectacles destinés aux familles et aux élèves du primaire qui prendront place dans les parcs et au Petit théâtre de Baie-Comeau en 2024.

Finalement, Panache art actuel de Sept-Îles décroche 26 185 $ pour l’instauration d’un programme de résidences d’artistes à la Station Uapishka, un lieu unique au Québec situé aux abords du réservoir Manicouagan et des monts Groulx.