Melovksy règle le cas des Islanders

Baie-Comeau – Inspiré en attaque par le Tchèque Matyas Melovsky, le Drakkar a pris les devants 2-0 dans sa série face aux Islanders de Charlottetown, samedi, grâce à une autre victoire de 4-1 sur la glace du centre Henry-Leonard.

Victorieux par le même pointage la veille, les vikings du navire ont remis cela au grand plaisir des 2904 spectateurs amassés pour saluer cette deuxième conquête consécutive à la maison.

Le joueur de centre Matyas Melovsky a décidé de sonner la charge lors de ce second duel de cette série huitième-de-finale avec une performance offensive de très grande qualité.

Étoile incontestée de la rencontre, l’habile numéro 12 a participé à tous les buts de son équipe et a bouclé cette partie fort productive avec une prestation de deux buts et deux mentions d’aide.

Donner le ton

« En compagnie de mes partenaires de trio (Justin Gill et Donovan Arsenault), on voulait vite donner le ton au match en tirant au filet et en mettant beaucoup de pression et cela a vite donné des bons résultats », a reconnu le patineur européen.

Après avoir pris les devants 2-0 après une période, le Drakkar a ralenti le rythme et a même vu ses rivaux réduire l’écart à un seul filet (celui de Simon Hugues) au début du deuxième engagement.

« On a peut-être fait l’erreur de croire que la partie était déjà gagnée et c’est pourquoi il a fallu s’ajuster et revenir à notre style de jeu physique, qui nous a permis de remporter les deux premières rencontres », a précisé l’athlète de 19 ans.

Bon départ

Le pilote Jean-François Grégoire a aussi fort apprécié les premières minutes de jeu. « Les joueurs ont très bien débuté le match en prenant rapidement l’avance. Ils ont ralenti la cadence à partir de la 12e minute et c’est devenu un peu plus compliqué », a reconnu le dirigeant.

L’entraîneur en chef a de nouveau insisté sur le travail collectif pour expliquer cette petite baisse de régime. « Il y a eu un manque de support entre les joueurs sur la patinoire, mais tout est revenu dans l’ordre dans la dernière portion de la deuxième période. »

Les unités spéciales ont été un facteur important pour les vainqueurs. « Les gars ont vite capitalisé avec notre jeu de puissance. Notre désavantage numérique de deux hommes (pendant 66 secondes) a également fait le travail en début de troisième. »

En vitesse

Félix Gagnon et Justin Poirier, les deux en avantage numérique, ont complété le pointage pour les vainqueurs, qui ont dominé 36-22 au chapitre des lancers.

Le Drakkar voyagera par la voie des airs (un vol d’environ 75 minutes), lundi matin, pour rejoindre Charlottetown en vue de l’affrontement numéro trois de la série présenté mardi soir. Le quatrième duel sera à l’affiche, mercredi, sur la glace du Eastlink Center.