Une bagarre se déclenche à la finale de hockey mineur

La finale régionale de hockey mineur entre les Mikun de Maliotenam et les Vikings de Baie-Comeau a connu un dénouement mouvementé le 31 mars, après le refus d’un but.

La Sûreté du Québec (SQ) a été appelée au Centre Henri-Desjardins après qu’une bagarre se soit déclenchée sur la glace. Selon les informations de personnes sur place, cette querelle se serait poursuivie dans les estrades.

La SQ confirme que des policiers se sont rendus sur place. Elle ne peut confirmer plus de détails au moment d’écrire ces lignes.

Nancy Othot, la responsable des tournois régionaux chez Hockey Côte-Nord explique ce qui s’est déroulé sur la glace juste avant. « On a géré le protêt que les Mikun ont levé, avec le comité de révision », dit-elle.

« L’arbitre avait sifflé avant que le jeune (des Mikun) fasse le lancer au but. L’arbitre a sifflé, il a levé les mains pour l’arrêt de jeu et le jeune a effectué son tir après le coup de sifflet. C’est pour ça que le but a été refusé », enchaîne-t-elle.

La décision prise par l’arbitre n’a pas été infirmée.

Plus de détails à venir.