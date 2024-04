Défaite controversée du Mikun : Mike Mckenzie veut que la lumière soit faite

Près de 24 heures après la défaite controversée du Mikun de Uashat mak Mani-utenam M15 B en finale des Championnats régionaux de hockey mineur et des événements qui s’en sont suivi, le chef d’ITUM, Mike Mckenzie souhaite que la lumière soit faite.

Ce que le chef déplore toujours et encore c’est la décision prise (but refusé) et l’attitude de l’arbitre adulte qui agit avec autorité pour retenir un joueur lors de l’altercation, selon ses dires.

Il voit une similitude avec les événements aux États-Unis (Georges Floyd). « C’est tolérance zéro pour ça », insiste-t-il.

Mike Mckenzie reproche également la rapidité de la décision du protêt par l’organisation des Championnats régionaux, mais « qu’il ne s’est rien encore passé » au sujet de l’arbitre.

« C’est une défaite controversée. Si personne n’a entendu le premier sifflet, pourquoi il n’a pas sifflé une deuxième et une troisième fois? », soulève-t-il.

“ Je suis intervenu, car ne je veux pas qu’on ferme les yeux sur ce qui s’est passé. Je veux que la lumière soit faite par rapport à l’intervention de l’arbitre”, enchaîne-t-il.

Mike Mckenzie cible aussi le rapport du comité québécois sur le développement du hockey, Le hockey notre passion, trouvant dommage que les actions ne soient pas encore mises en oeuvre. Il parle notamment de promouvoir la diversité et l’inclusion dans la découverte et la participation au hockey.

« Former les entraîneurs, les arbitres et les autres intervenants hockey, et leur donner les bons outils pour qu’ils puissent interagir adéquatement et positivement auprès des jeunes issus de communautés et bien les accueillir dans un milieu où ces jeunes se retrouvent seuls ou en minorité. Les intentions sont bonnes, mais le peu de connaissances sur la façon d’agir freine les interventions », indique le rapport. Il s’agit du point qu’évoque particulièrement le chef d’ITUM, parlant de sécurisation culturelle.

Soulignons que les rivaux du Mikun de Uashat mak Mani-utenam en finale des régionaux, les Vikings de Baie-Comeau, comptaient au moins deux joueurs des Premières Nations.