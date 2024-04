Des jeunes initiés à la pêche blanche au lac Gobeil

L’Organisme des bassins versants (OBV) de la Haute-Côte-Nord a accueilli 22 jeunes, les 21 et 22 février au lac Gobeil, pour un événement de pêche sur glace.

Les élèves de la classe de Mme Julie de l’école St-Joseph de Tadoussac ont participé à des ateliers en classe durant la matinée ainsi qu’à des activités de pêche l’après-midi. Les élèves de la classe de M. Éric de la polyvalente des Berges ont participé à des ateliers (montage de brimbales, par exemple) tout en pêchant.

Deux espèces ont été pêchées : la perchaude et l’éperlan.

« Les activités avaient pour but d’initier les jeunes aux activités de pêche sur glace et de leur transmettre l’amour et la passion de la pêche, le tout dans le cadre du programme Pêche en herbe », affirme l’OBV HCN, dont l’activité a été sélectionnée parmi celles offrant le meilleur encadrement et les meilleures activités de formation auprès des jeunes adeptes de la pêche.

Avec l’autorisation du MFFP, chaque jeune pêcheur a reçu un certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche jusqu’à ce qu’il atteigne 18 ans. La Fondation de la faune a remis également une brochure éducative La pêche blanche avec … Guliver à chaque jeune et une aide financière pour l’achat de brimbales.