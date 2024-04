Paul Brisson, un pilier des médias au Québec, est décédé

Le fondateur des Éditions Nordiques, Paul Brisson, a perdu la vie ce matin à Québec. Ce pilier du monde des médias aura laissé sa marque au Québec.

Âgé de 79 ans, M. Brisson est originaire des Bergeronnes, mais il a vécu la majeure partie de sa vie à Baie-Comeau.

Il s’est d’ailleurs impliqué pour plusieurs causes dans la communauté en plus de contribuer à l’essor économique de la province avec ses quatre journaux, Le Charlevoisien, Le Haute-Côte-Nord, Le Manic et Le Nord-Côtier.

L’homme d’affaires a passé le flambeau à son fils Simon Brisson il y a quelques années pour assurer la relève de son entreprise médiatique.

« J’ai perdu mon père, mais aussi mon modèle et mon mentor. C’est lui qui m’a guidé dans mon parcours et il continuera de le faire malgré son départ », témoigne Simon Brisson avec émotion.