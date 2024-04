Le Drakkar prend l’avance 3-0 dans la série

Pour une troisième rencontre consécutive, le Drakkar de Baie-Comeau a pris la mesure des Islanders de Charlottetown dans la série de premier tour opposant les deux équipes. Ce soir, le Drakkar l’a emporté 5-3 sur la patinoire du EastLink Centre.

La partie n’a cependant pas été de tout repos pour les hommes de Jean-François Grégoire, qui ont vu leurs rivaux offrir une opposition digne de ce nom. Tout au long de la rencontre, les deux équipes se sont échangé des temps forts et moins forts et c’est finalement l’opportunisme du Drakkar en deuxième période qui aura fait la différence au pointage principal. Offensivement, les meneurs au classement général ont été très diversifiés, alors que douze joueurs ont noirci la feuille de pointage.

N’ayant pas joué depuis le 3 février en raison de traitements pour un lymphome hodgkinien, le défenseur de 20 ans Émile Chouinard était de retour dans l’uniforme rouge et blanc. Chez la troupe de Jim Hulton, le meilleur marqueur, Michael Horth, était toujours absent après avoir été blessé durant le premier match de la série.

Les nord-côtiers pourraient repartir avec les honneurs de la série dès demain soir. Si ce scénario se produit, ils pourraient bien connaître l’identité de leurs prochains adversaires au même moment. Dans un scénario très surprenant, le Titan d’Acadie Bathurst (7e dans l’Est) est aussi en avant par trois parties dans sa série face aux Mooseheads de Halifax (2e dans l’Est), en vertu d’une victoire de 7-2 aujourd’hui. Si le Drakkar et le Titan remportent leurs séries respectives, ils auront rendez-vous au deuxième tour des séries de la LHJMQ.

Sommaire de la rencontre

Dans une deuxième joute consécutive, Baie-Comeau brise la glace rapidement, cette fois dès la 23e seconde de jeu. Anthony Lavoie marque sur le premier lancer officiel du match.

Atteignant rapidement les 10 tirs cadrés, le Drakkar voit cependant les Islanders prendre du poil de la bête et revenir au score en profitant d’un jeu de puissance. Alors que Charles-Édward Gravel avait réalisé un bel arrêt sur le tir de Simon Hughes, la rondelle bondit derrière lui et glisse lentement derrière la ligne rouge, tout juste à l’intérieur du poteau.

Baie-Comeau fait preuve d’une agressivité remarquable en désavantage numérique en deuxième période, bénéficiant de pas moins de trois échappées au cours de la même infraction, en plus d’un deux contre un franc; un scénario que l’on ne voit pas souvent. Malgré les prouesses de Carter Bickle, le Drakkar réussit à profiter de l’une de ces chances en or. Après avoir vu la recrue Owen Conrad passer dans le vide près de sa ligne bleue, Matyas Melovsky file en échappée et complète la manoeuvre grâce à une belle feinte.

C’est suite à cette séquence que la troupe de Jean-François Grégoire est particulièrement opportuniste, ce qui lui permettra de mettre la main sur la victoire, au bout du compte. Niks Fenenko et Alexis Bernier marquent successivement, procurant au Drakkar une avance de trois buts en à peine moins de trois minutes de jeu.

Raoul Boilard en rajoute dans les toutes dernières secondes de l’engagement, marquant d’un magnifique lancer des poignets dans la partie supérieure, alors qu’il s’amenait sur l’aile droite.

En retard par quatre, les coriaces Islanders n’avaient cependant l’intention d’abandonner pour autant. De la zone neutre, Giovanni Morneau effectue un puissant rejet en fond de territoire, qui revient loin en zone offensive après avoir frappé la bande. Alexis Michaud, qui s’emmenait à toute vitesse, saisit la rondelle derrière les défenses baie-comoises et déjoue le gardien; un jeu préparé toujours spectaculaire.

Puis, la tentative de dégagement de Shawn Pearson est interceptée dans l’enclave et renvoyée immédiatement au filet. Gravel réalise le premier arrêt, mais Chouinard s’effondre sur lui, empêchant toute possibilité d’effectuer l’arrêt sur le retour. William Shields envoie la rondelle dans la cage abandonnée, un but marqué en avantage numérique. Avec encore quelques minutes à jouer, tous les espoirs étaient permis pour les insulaires, mais la remontée s’arrête ainsi.