Un nouveau film de Lucie Lambert pour l’automne

Grâce à une aide financière de 19 000 $ du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), la cinéaste originaire de Portneuf-sur-Mer Lucie Lambert pourra mettre la touche finale à son tout nouveau film Funambules du temps, qui est en production depuis 2023.

Le film suit l’expérience de dix personnes âgées entre 63 et 78 ans, qui ont participé à des ateliers d’exploration artistique que la cinéaste a capturés avec sa lentille.

Le tout a été filmé dans la grande salle au sous-sol de l’édifice municipal de Sacré-Cœur, où 8 ateliers ont eu lieu avec un groupe de 10 aînés de partout en Haute-Côte-Nord au printemps 2023.

Selon la cinéaste, le film voulait aborder une réflexion sur le passage du temps à travers les exercices qui ont été faits en atelier.

« J’ai essayé au montage d’établir un tracé, de l’enfance en passant par l’âge adulte jusqu’à la vieillesse. Et on aborde aussi un peu la mort, à ce qui reste après et à la transmission à travers tout ça », détaille-t-elle.

Dernières retouches

Ayant terminé le montage de son film, Lucie Lambert compte maintenant sur l’aide-externe pour finaliser le montage sonore et le matriçage de son œuvre, ainsi que de s’acquitter des droits musicaux.

La cinéaste s’est tournée vers Olivier Calvert, un concepteur sonore d’expérience pour entamer les dernières retouches qui définiront l’ambiance musicale du film.

La colorisation, également appelée étalonnage, était déjà réalisée et pourra être acquittée avec l’argent de la bourse du CALQ.

Première régionale

Bien que la date d’une première régionale n’est pas encore fixée, Funambules du temps sera d’abord présenté aux aînés qui se sont prêtés au jeu pour la réalisation du film en juin, « même si le montage sonore n’est pas terminé », dévoile Lucie Lambert.

Sylvie Mercier et Claire Rommelaere, qui ont participé à l’élaboration des ateliers, ont pu se prononcer sur le montage et les orientations du film d’une durée de 52 minutes.

La cinéaste assure que le film pourrait faire partie de festivals de film ou d’une télédiffusion, et que des discussions sont en cours pour déterminer le reste de la vie du film.

La date et l’emplacement d’une première projection régionale pour le grand public resteront à fixer, mais Lucie Lambert estime qu’elle aura lieu à l’automne.