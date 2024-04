Le Festival de la chanson dévoile sa 40e programmation

Pour sa 40e édition, le Festival de la chanson de Tadoussac célèbre et renoue avec ses origines. Du 13 au 16 juin, plus de 60 artistes, autant féminins que masculins, défileront sur les 18 scènes intérieures et extérieures aménagées pour l’occasion.

Afin de faire revivre la magie des débuts, l’événement maximisera la vitrine offerte aux découvertes tout en s’entourant des plus grands.

En têtes d’affiche, on retrouve Elisapie, Marjo, Philippe Brach, Safia Nolin, Dominique Fils-Aimé, Gab Paquet, Les Breastfeeders, Paule-Andrée Cassidy et P’tit Belliveau.

« Cette édition anniversaire, portée par la toute nouvelle directrice générale Myriam Sénéchal, première femme en autant d’années, promet de tisser encore plus serrée toute une communauté de festivaliers autour de rencontres intimes et chaleureuses, à la manière unique de Tadoussac », affirme l’organisation, par voie de communiqué.

Place aux découvertes

La programmation réserve aussi « de belles découvertes et des propositions audacieuses qui ont particulièrement séduit l’équipe » telles que DVTR, Parazar, Bobo Laurent, Mehdi Cayenne et PRINCESSES.

Des habitués de la Côte-Nord, comme Dany Nicolas, Douance, LiKouri et Maten (Uashat-Maliotenam), seront de la partie, tout comme ces artistes acadiens émergents : Plywood Joe (Nouveau-Brunswick) et Jacques Surette (Nouvelle-Écosse).

Choix de scènes

Au total, 18 scènes intérieures et extérieures seront réparties aux quatre coins du village. L’Auberge de jeunesse fait son retour et collabore à nouveau avec le Festival pour la présentation de spectacles d’artistes émergents entre 18 h et 23 h, alors que c’est au sous-sol de l’église que les soirées se termineront avec des formations déjantées.

Les propositions extérieures devenues signatures : le Tour de l’Islet, le Tour du village et l’Anse à la Barque reviennent. À celles-ci s’ajoute le Coup de grâce, une formule matinale dominicale aux dunes, où café et croissants seront servis en accompagnement au groupe Malaimé Soleil.

Des prestations surprises gratuites, une exposition souvenir et la présence de Boire Côte-Nord, qui mettra en valeur les microbrasseries de son territoire, compléteront le tableau.

Chemins d’écriture

Pour ses 40 ans, l’organisation souhaite également témoigner du rôle important joué par les Chemins d’écriture depuis deux décennies.

« Pour ce faire, une dizaine d’artistes, dont la carrière a été marquée par l’une de ces résidences de cinq jours en écriture de chanson, sont invités à revenir à Tadoussac, cette fois en tant que formation bien établie », dévoile-t-on.

De surcroît, huit jeunes talents composeront la 21e cohorte cette année : Alphonse Bisaillon, Baptiste Ventadour, Bobo Laurent, Leïa St — Pierre, LiKouri, Plywood Joe, Vanessa Borduas et un autre artiste à confirmer.

Les billets et passeports seront en vente à compter du 4 avril dès 10 h. Plusieurs formules de passeports sont proposées ainsi qu’un tarif spécial pour les 17 ans et moins.