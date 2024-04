Le Drakkar balaie les Islanders

Le Drakkar a rapidement mis un terme à sa série de premier tour, l’opposant aux Islanders de Charlottetown. Largement favoris, les champions de la saison régulière n’ont eu besoin que de quatre rencontres pour envoyer leurs adversaires en vacances. Mercredi soir, ils ont signé leur victoire la plus convaincante de la série, au compte de 7-1. Le Drakkar met ainsi un terme à la plus longue disette active de toute la Ligue Canadienne de Hockey, alors qu’il n’avait pas traversé une ronde éliminatoire depuis 2015.

Sommaire de la rencontre

Acculée au pied du mur, la troupe de Jim Hulton appuie sur l’accélérateur dès le début de la partie et cadre rapidement plusieurs tirs sur Charles-Édward Gravel. Heureusement pour le Drakkar, son vétéran cerbère veille au grain et réalise quelques bons arrêts pour garder le pointage nul.

Les attaques répétées des locaux sont cependant de courte durée. En milieu d’engagement, le Drakkar prend le contrôle de la rencontre de façon définitive et ne regardera plus jamais en arrière. Au cours des soixante minutes de jeu, les nord-côtiers ont cadré pas moins de 55 tirs sur Carter Bickle, ce qui constitue son troisième plus grand nombre de lancers au but dans un match éliminatoire s’étant terminé en temps réglementaire.

Le Drakkar ouvre la marque en fin de période, par l’entremise de son jeu de puissance. Posté à la hauteur de la ligne des buts, Justin Poirier enfile l’aiguille de belle façon, n’ayant que très peu d’angle sur la séquence. Son tir sur réception est cependant sans équivoque.

L’avantage numérique nord-côtier frappe une nouvelle fois en début de deuxième période. Posté devant le filet, Matyas Melovsky redirige l’offrande de Justin Gill dans le but.

Charlottetown profite à son tour d’un jeu de puissance pour marquer un but important. Pendant que le quatuor du Drakkar est attiré par la rondelle, Marcus Kearsey repère habilement Cole Huckins, laissé complètement seul à la gauche du but.

Baie-Comeau inscrit toutefois deux buts rapides pour redoubler son avance. D’abord, Justin Gill fait facilement dévier le long tir de Donovan Arsenault dans le filet, alors qu’il était laissé sans surveillance près du gardien. Sur la séquence, Melovsky récoltait un troisième point dans la rencontre. 25 secondes plus tard, Justin Poirier ajoute un autre très beau but à sa fiche, tournant en zone adverse et marquant hors l’aile d’un tir des poignets dans la lucarne.

Avant la fin du deuxième engagement, le vétéran Gill ajoute un cinquième but pour son équipe, débordant la défensive avant de couper au filet en protégeant bien le disque.

En troisième période, Baie-Comeau inscrit un troisième filet en autant d’opportunités en avantage numérique. Quelques secondes après la mise en jeu, Isaac Dufort marque en redirigeant le tir dans l’enclave; un but semblable à celui de Melovsky en première période. Sur le jeu, Angus Booth et Alexis Bernier sont complices. Le capitaine du Drakkar complète la marque en fin de période en marquant sur réception, recevant la passe de Félix Gagnon.

En bref

Matyas Melovsky a mené l’offensive nord-côtière avec 4 buts et 5 mentions d’aide. Justin Gill le suit avec 7 points, puis vient Justin Poirier à 6. Tout comme son coéquipier tchèque, le jeune franc-tireur du Drakkar a également inscrit 4 buts. De son côté, le gardien Charles-Édward a disputé chaque minute de la série, présentant une moyenne de buts alloués de 1,50 et un taux d’efficacité de ,929. Le contraste chez les gardiens de buts est d’ailleurs assez frappant, puisque Gravel n’a reçu que 90 lancers au total, comparativement aux 196 de Carter Bickle.

En plus de remporter une première série depuis 2015, Baie-Comeau complète un premier balayage depuis le second tour de 2014. Il avait alors éliminé les Huskies de Rouyn-Noranda.

Prochaine arrêt: Bathurst

Dans un scénario fort surprenant, le Titan d’Acadie-Bathurst a également mis un terme à sa série l’opposant aux Mooseheads de Halifax. Bien qu’elle revendiquait 25 points de moins au classement général en saison régulière, la troupe de Gordie Dwyer n’a eu besoin que de quatre rencontres pour éliminer les haligoniens. Cette situation confirme donc que la formation de la Baie-des-Chaleurs affrontera le Drakkar au second tour éliminatoire, peu importe le résultat des autres séries en cours.

Pour l’anecdote, il ne s’agit que de la deuxième fois au cours des 30 dernières années qu’une formation du top-4 de la LHJMQ est balayée au premier tour. Les partisans du Drakkar se souviendront certainement de la seconde, puisque c’est lui, 13e au classement, qui avait balayé les Tigres de Victoriaville, 4e, au printemps 2012.

Historiquement, le Drakkar et le Titan n’ont croisé le fer qu’une seule fois en séries éliminatoires. En 2001, Acadie-Bathurst avait surpris le Drakkar en demi-finale, remportant la série en six matchs.