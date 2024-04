Presque toute la Haute-Côte-Nord privée d’électricité

Plus de 4 400 clients d’Hydro-Québec sont plongés dans le noir des Bergeronnes à Pessamit depuis 2 h 31 cette nuit.



Selon Info-Pannes, un bris d’équipement est à l’origine de cette panne. « La neige est abondante et de trois à six fois plus lourde que la neige habituelle », indique la société d’État.

« Dans plusieurs endroits, on observe des dommages significatifs, tels que des poteaux et autres équipements qui seront à remplacer. Des lignes électriques sont retrouvées au sol en raison des fortes rafales de vent ou sous le poids des branches d’arbres brisées », précise Hydro-Québec.



L’heure de rétablissement de l’électricité est toujours en cours d’évaluation à certains endroits en Haute-Côte-Nord.

Météo

En ce qui concerne les conditions météorologiques, Environnement Canada prévoit 15 à 25 cm de neige supplémentaires d’ici samedi après-midi.



On parle d’une neige fondante qui pourrait rendre les déplacements difficiles sur les routes.