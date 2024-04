Ce qu’il faut savoir sur l’éclipse totale de lundi après-midi

Ce lundi, une éclipse solaire totale sera visible sur une grande partie de l’Amérique du Nord. On estime à 44 millions le nombre de personnes vivant sur la trajectoire de l’éclipse totale, qui s’étend de Mazatlan, au Mexique, à Terre-Neuve, au Canada. THE ASSOCIATED PRESS