Une dizaine de projets en économie circulaire aidés par Environnement Côte-Nord

Environnement Côte-Nord accompagnera et financera une dizaine d’initiatives en économie circulaire sur le territoire.

Dans le cadre de son projet visant à accompagner et à financer des initiatives structurantes en économie circulaire, l’organisme a reçu une soixantaine de propositions.

Elle en a retenu une dizaine qui a bénéficié de plus de 117 000 $.

On retrouve notamment la Microbrasserie St-Pancrace et son projet collaboratif pour valoriser les sous-produits, la Ressource de Réinsertion le Phare, avec son étude de faisabilité pour la mise en place d’une centrale thermique pour la création d’un potentiel réseau de chaleur à la biomasse à Port-Cartier et les Pêcheries Shipek, pour une étude sur le conditionnement des co-produits marins par les entreprises de transformation de la moyenne Côte-Nord.

Pour Environnement Côte-Nord, ces initiatives viennent démontrer que c’est possible d’implanter des actions en économie circulaire dans la région.

« Elles illustrent que les organisations sont capables de repenser les modes de production et de consommation pour consommer moins de ressources et protéger les écosystèmes qui les génèrent », indique l’organisme dans un communiqué.

C’est la Société du Plan Nord qui finance l’accompagnement et le financement qu’offre Environnement Côte-Nord à ces initiatives.

Liste complète des projets

Microbrasserie St-Pancrace : projet collaboratif avec trois autres entreprises visant à valoriser les sous-produits de deux entreprises de la Manicouagan en circuit court ;

Ressource de Réinsertion le Phare : étude de faisabilité visant la mise en place d’une centrale thermique pour la création d’un potentiel réseau de chaleur à la biomasse à Port-Cartier ;

Pêcheries Shipek : étude sur le conditionnement des co-produits marins par les entreprises de transformation de la moyenne Côte-Nord ;

Groupement agro-forestier Côte-Nord : évaluation de haut niveau visant la production de biochar dans la Manicouagan ;

Les Fleurs du Malt : valorisation de résidus organiques issus d’épiceries locales ;

Pavage Béton TC inc. : développement d’un matériau de fondation de chaussée circulaire et durable ;

Recyk et Frip : équipements pour faciliter la collecte et le tri de textile ;

Place de Ville : récupération et valorisation de plastiques ;

SADC Manicouagan : scénarisation d’un service de collecte de verre plat sur la Côte-Nord : le projet « verre » la 138 ;

Musée Régional de la Côte-Nord : déconstruction raisonnée de l’exposition permanente.