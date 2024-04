Vincent Beaulieu : la réalité d’un champion de 13 ans 

Le Baie-Comois Vincent Beaulieu est devenu, il y a quelques jours, le meilleur skieur de tout l’est du continent chez les moins de 14 ans. Un honneur jamais obtenu chez aucun skieur nord-côtier et très peu dans toute la province. Il s’est ouvert sur sa réalité, chez lui, accompagné de ses parents.

En partant pour les États-Unis il y a quelques jours, l’athlète croyait en ses chances de réaliser un top 5 lors des CAN-AM U14 2024 qui se déroulaient à Sugarloaf.

Finalement, ce n’est pas un cinquième rang qui l’a démarqué parmi les meilleurs skieurs de tout l’est de l’Amérique du Nord, mais bien le grand titre de champion.

Il se souvient surtout du plaisir qu’il a eu à vivre ce voyage avec ses coéquipiers. « J’ai vraiment eu du fun », confie-t-il. Pour lui, le plaisir prône avant toute chose.

Toujours vouloir se dépasser

« Dans ma tête, j’ai toujours voulu aller le plus loin possible », raconte Vincent Beaulieu. Celui qui refuse de s’asseoir sur ses victoires désire pousser ses limites pour atteindre les plus grands des objectifs sportifs.

« Comme là, j’ai gagné les CAN-AM, mais je veux aller gagner l’or en Suède », lance-t-il motivé.

Le calibre international sera une première expérience pour lui. L’athlète de 13 ans est excité à l’idée de se mesurer aux meilleurs skieurs U14 dans le monde. Chose qu’il fera dans quelques jours comme représentant du Canada.

Le Baie-Comois souhaite un jour accéder aux Jeux olympiques de la jeunesse réservés aux athlètes de 15 à 18 ans.

Même s’il a toujours espéré concrétiser ce rêve ultime deux fois plutôt qu’une, soit à titre de skieur alpin et comme athlète de vélo de montagne, Vincent Beaulieu songe à se concentrer a priori sur le ski dans les prochaines années.

Actuellement, il réussit à conjuguer ses deux passions sportives, selon les saisons. D’ailleurs, il souhaite prendre part à quelques évènements du circuit de la Coupe Québec cet été.

Les conciliations

Depuis trois ans, Vincent et sa famille partent de la Côte-Nord les jeudis pour se rendre à Beaupré afin que l’athlète puisse participer à ses trois entraînements avec le Club du Mont-Sainte-Anne. Il ski également avec le Club du Mont-Ti-Basse, les mercredis soirs.

Le jeune homme a comme plan de déménager dans la région de la Capitale-Nationale dès cet été afin de se joindre à une équipe élite à Québec.

« On ne sait pas encore où je vais habiter parce que nous n’avons pas encore choisi de famille de pension », exprime-t-il. En toute transparence, l’athlète souhaite un endroit où il se sentira bien afin de rendre cette nouvelle étape concrète.

Les conciliations sports, études, loisirs et famille sont faciles pour le jeune athlète de 13 ans. Comme le confirme sa mère Judith Gagné, Vincent a toujours été une personne très organisée et planifiée dans toutes les sphères de sa vie.

« Ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des choix de vie »

D’ailleurs, Mme Gagné voit ce mode de vie familiale atypique, comme étant des choix et non des sacrifices. « Ç’a été notre priorité nos enfants, nous les avons toujours mis en haut de la liste », confirme-t-elle.

La promesse que Ian Beaulieu et Judith Gagné se sont faite d’accompagner leurs trois enfants à la même intensité que ceux-ci dans leur sport est largement atteinte. « On est intense », ajoute-t-elle en riant.

Précisant que Élyse, Vincent et Marianne ont toujours eu la possibilité d’essayer plusieurs sports afin de « trouver leur voie », ils ont toujours l’occasion de choisir le niveau qui leur convient afin de respecter leurs propres limites.

Encore aujourd’hui, le couple a des discussions avec ses enfants pour s’assurer qu’ils sont toujours heureux et bien dans la discipline sportive qu’ils ont choisie.

Les 10 heures de route hebdomadaires leur permettent « un temps de qualité », afin de s’ouvrir sur ce genre de conversation.

Une inspiration régionale

Même si un athlète en ski vit sur la Côte-Nord, l’exemple de Vincent Beaulieu prouve que c’est possible d’atteindre un niveau international tout en vivant dans la région.

« Moi j’aimerais ça que le ski alpin se développe sur la Côte-Nord », dit Vincent. Même s’il y a peu de pistes, il soutient que le développement des athlètes est accessible.

Ian Beaulieu est un ancien athlète du Club Mont-Ti-Basse en plus d’y avoir entraîné plusieurs athlètes. Aujourd’hui, il s’investit au Club du Mont-Sainte-Anne où ses trois enfants y sont membres-athlètes. Il a d’ailleurs été aux premières loges de la victoire de son fils aux CAN-AM 2024 à titre de coach.