Forestville recrute pour maintenir le camp de jour et la piscine

Les services de camp de jour et piscine municipale ne sont pas épargnés par le manque de main-d’œuvre. La Ville de Forestville commence sa campagne de recrutement afin de ne pas priver ses citoyens de ses deux activités estivales importantes.

« Il peut y avoir des enjeux dans tous nos services à l’heure actuelle compte tenu de la rareté de la main-d’œuvre », a témoigné la mairesse Micheline Anctil, en séance municipale le 9 avril.

La tenue du camp de jour et de la piscine municipale pour 2024 n’est donc pas assurée pour l’instant.

« On est en appel de candidatures. Ce n’est pas nécessairement des jeunes, ça peut être des adultes. On souhaite vraiment maintenir ces services », a fait savoir Mme Anctil.

Noms de rue

La Ville de Forestville a baptisé les trois nouvelles rues qui composeront son développement domiciliaire de la 1re Avenue. En lien avec sa devise Per Sylvam (Par nos forêts), les rues ont été nommées des Bouleaux, des Pins et des Trembles. Les élus feront parvenir ces nominations à la Commission de toponymie du Québec pour les rendre officielles. Notons que les plans du nouveau développement sont en cours d’élaboration et seront dévoilés prochainement aux citoyens.

Remplacement de ponceaux

Un contrat pour le remplacement de trois ponceaux a été octroyé par la Ville de Forestville à EJD Construction au montant de 113 441 $ (sans taxes). L’instance municipale n’a reçu qu’une seule soumission pour ces travaux à la suite de son appel d’offres. Les futurs ponceaux seront installés à Baie-Laval ainsi que sur la rue pour se rendre au quai. L’asphaltage nécessaire après les travaux est inclus dans le prix.

Toiture de garage municipal

La toiture du garage municipal est à refaire à Forestville. Les travaux sont nécessaires avant que l’eau s’infiltre dans l’infrastructure, selon la mairesse Micheline Anctil. La Ville a obtenu deux soumissions pour ce contrat et elle a retenu le plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Fortin & Lévesque de Baie-Comeau pour une somme de 78 100 $.

Promotion de l’activité physique

En marge de la Journée nationale du sport et de l’activité physique, qui se tient le 2 mai partout au Québec, la Ville de Forestville organisera deux activités. Dans un premier temps, elle ouvre les portes de sa salle d’entraînement, situé au Complexe Guy-Ouellet, afin de la faire découvrir à la population. Deuxièmement, une marche dans les rues est au programme. Cette journée a pour objectif de rappeler à quel point il est agréable d’être actif physiquement et de maintenir ce mode de vie toute l’année.