Un nouveau groupe de scouts à Forestville

Un nouveau groupe de scouts, qui est actuellement en processus de formation, a de grandes espérances pour les jeunes de toute la Haute-Côte-Nord : former un premier groupe qui sera actif en septembre 2024.

Le District de Québec de l’Association des scouts du Canada, qui regroupe également le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, a mené un sondage au retour des fêtes pour connaître l’intérêt des gens de chez nous pour développer un premier groupe.

« On a de super belles réponses du côté des Escoumins et de Forestville », fait savoir d’entrée de jeu Antoine Bélanger, le responsable du développement du scoutisme pour le District de Québec à l’Association des scouts du Canada.

Antoine Bélanger indique que le District a déjà entamé les démarches avec la ville de Forestville pour l’accès à un local, qui pourra accueillir le premier groupe scout en septembre 2024.

Agenda bien chargé

Les inscriptions sont d’une durée d’un an et suivent grosso modo l’année scolaire avec 4 camps saisonniers composés de jeux et d’activités comme le camping et le plein air.

Les intéressés pourront assister à trois rencontres avant de décider de s’inscrire officiellement ou non au groupe.

Pour commencer, Antoine Bélanger fait valoir que des petites sous-équipes menées par un ou une cheffe pour « créer une unité commune » dans le groupe seront créées.

« On commence par placer les grandes règles avec l’apprentissage par le jeu. De là, on développe tranquillement vers différentes activités éducatives, sportives et autres », commente-t-il.

Être de bons citoyens

À l’image des différents groupes communautaires comme les Chevaliers de Colomb, les scouts ont l’habitude d’être présents sur la place publique lors d’événements et en général dans leur communauté.

Pour Antoine Bélanger, les différentes activités de financement et d’aide ou de bénévolat représentent pour les scouts des opportunités de grandir.

« À travers ça, on vise un développement personnel, avant tout en développant des aptitudes physiques, sociales et affectives », explique-t-il.

Le responsable résume : « La mission c’est de créer un monde meilleur, et faire en sorte que les jeunes deviennent des citoyens impliqués qui s’intègrent le mieux possible dans la communauté », conclut-il.