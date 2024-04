Deux joueurs du Drakkar en lice pour le trophée de la personnalité de l’année

La LHJMQ poursuit sa remise virtuelle des honneurs individuels lors des Rondelles d’Or, avec les finalistes pour le Trophée Paul-Dumont, remis à la personnalité de l’année. Deux joueurs du Drakkar de Baie-Comeau sont en lice, soit Émile Chouinard et Justin Poirier.



Exceptionnellement cette année, le comité des Rondelles d’Or a retenu quatre finalistes :



Émile Chouinard, défenseur, Drakkar de Baie-Comeau

À sa quatrième et dernière saison à Baie-Comeau, le costaud défenseur de 6’5’’ et 210 lb a récolté 14 points en 45 matchs, avec un différentiel de +38, septième à ce chapitre chez le puissant Drakkar. Chouinard a dû mettre fin à sa saison régulière le 3 février pour subir des traitements pour soigner un lymphome de Hodgkin. Le courageux numéro 15 est demeuré dans l’entourage de l’équipe jusqu’à son retour au jeu dans le match #3 du premier tour, le 2 avril.

Justin Poirier, avant, Drakkar de Baie-Comeau

À sa deuxième saison dans la LHJMQ, Poirier a défrayé les manchettes en devenant le premier joueur de 17 ans à réussir 50 buts depuis Sidney Crosby, en 2004-2005. Ses 51 buts lui ont d’ailleurs valu le tout premier Trophée Mario-Lemieux, à titre de meilleur franc-tireur de la ligue. Le numéro 9 a ajouté 31 passes pour terminer au septième rang des pointeurs du circuit. Il est admissible au prochain repêchage de la LNH.



Yanick Jean, entraîneur-chef, Saguenéens de Chicoutimi

Le 23 février, Yanick Jean a établi un record de la LHJMQ avec une 590e victoire comme entraîneur-chef. Pilote dans le circuit depuis 2005 et en poste à Chicoutimi depuis novembre 2014, Jean a également mené les jeunes Saguenéens à une fiche de 35-25-4-4 pour 78 points, à seulement cinq points de Moncton et de la troisième position de l’Association Est. Pas mal pour une équipe qui misait sur huit recrues qui ont joué au moins 20 matchs.



Jacob Newcombe, avant, Eagles du Cap-Breton

Newcombe se souviendra toute sa vie du 18 janvier 2024. Ce jour-là, contre son ancienne équipe, les Saguenéens de Chicoutimi, il a effectué un retour au jeu après avoir combattu un lymphome non hodgkinien, un type de cancer. Auteur de 24 points en 26 matchs, son retour a inspiré les Eagles qui ont compilé le quatrième meilleur dossier de la LHJMQ en deuxième moitié de saison, en route vers la quatrième position de l’Association Est.



Le gagnant sera annoncé demain.