Deux Nord-Côtiers honorés pour leur bénévolat

Deux bénévoles de la Côte-Nord ont été honorés à l’occasion de la 27e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec, qui s’est tenue le 16 avril, en marge de la Semaine de l’action bénévole.

Denis Blouin, de Sept-Îles, a reçu le prix dans la catégorie Bénévole ainsi que David Normand, de Baie-Comeau, dans la catégorie Jeune bénévole – Prix Claude-Masson.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, la ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et le député de René-Lévesque, Yves Montigny, étaient présents à la cérémonie.

« Bénévole fier et engagé, Denis Blouin se consacre à aider son prochain avec une passion contagieuse. Cofondateur d’organismes et d’activités d’envergure, il met la main à la pâte et s’investit pleinement dans le quotidien des organisations qu’il enrichit de son expérience et de son expertise », peut-on lire sur le site des prix Hommage bénévolat-Québec.

Nouvellement membre du conseil d’administration du Centre d’action bénévole le Virage, il met son leadership et son réseau au service de l’organisme, contribuant ainsi à son développement et à son rayonnement.

Quant à David Normand, depuis son retour dans sa région natale en 2018, il s’est imposé comme un jeune leader inspirant pour sa communauté. « Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, il met ses compétences et son dynamisme au service de plusieurs organismes », affirme-t-on.

Son implication à la Jeune Chambre de Manicouagan depuis plus de 5 ans, dont deux à titre de président du conseil d’administration, témoigne de son engagement. Son leadership et son sens de l’organisation ont contribué au succès des festivals Oktoberfest 2021 et 2022, qui ont permis d’amasser plus de 10 000 $ pour Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

Désireux de s’impliquer davantage, le Baie-Comois s’est récemment joint au conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Baie-Comeau. Son dévouement et son engagement lui ont valu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse en 2015.

Prix Hommage bénévolat-Québec

Les prix Hommage bénévolat-Québec permettent au gouvernement du Québec de reconnaître la contribution de bénévoles et d’organismes de toutes les régions du Québec.

Cette année, plus de 220 candidatures ont été évaluées. En tout, depuis la tenue de la première édition de ces prix en 1998, le gouvernement a rendu hommage à près de 1 100 bénévoles et organismes.

« Nous avons célébré deux bénévoles de la Côte-Nord dont l’engagement enrichit notre communauté de solidarité et d’entraide. Leur dévouement exemplaire incarne les valeurs qui font la force de notre région. Denis Blouin et David Normand méritent amplement cette reconnaissance! Je suis très heureuse d’avoir pu leur remettre leur prix en personne », déclare Kateri Champagne Jourdain.

« Je joins mes félicitations à celles de mes collègues pour souligner l’engagement de ces deux lauréats, qui s’investissent dans le développement et le bien-être de leur communauté. Leur leadership et leur implication inspirent les jeunes et dynamisent les organismes de chez nous », ajoute Yves Montigny.

Rappelons qu’au Québec, l’action bénévole représente annuellement l’équivalent d’un investissement de près de 6 milliards de dollars.