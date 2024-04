Drakkar de Baie-Comeau : prudence pour vos achats en ligne

Même si au premier regard, de nouveaux modèles de chandails à l’effigie du Drakkar de Baie-Comeau semblent vous séduire, faites attention, ces sites utilisent l’image de façon complètement illégale.

« Ce n’est pas la première fois qu’il y a des tentatives de fraudes avec notre image de marque », précise Mme Joëlle Bernier, directrice des opérations et développements des affaires pour l’organisation du Drakkar de Baie-Comeau.

Pour la saison 2023-2024, il s’agit déjà de la troisième tentative selon Mme Bernier.

Provenant la plupart du temps d’un site asiatique, les escrocs proposent de nouvelles répliques de vêtements sans avoir reçu l’accord des compagnies concernées sur leur modèle, dont celle du Drakkar de Baie-Comeau.

Mme Bernier rappelle aux partisans d’être vigilants et conseille « de ne jamais faire affaire avec eux », ajoutant que la demande de numéro de carte de crédit n’est pas sécurisée la majorité du temps.

« On tente de faire bloquer ces entreprises-là, ce n’est pas facile à réaliser », conclut-elle.

Elle rappelle qu’il est possible de signaler ce genre de site et remercie les fans de se procurer leurs produits qui sont disponibles sur leur site internet et à la boutique du Centre Henry-Leonard.

Mme Bernier n’a pas pu confirmer si l’organisation était en mesure de s’approvisionner de chandails d’ici les prochaines semaines.