Une opération policière sera lancée pour sensibiliser au partage de la route

L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), vont renforcer leurs interventions et leurs activités de sensibilisation, du 26 avril au 2 mai, pour l’opération nationale concertée Partage de la route.

Cette opération, qui se déploiera sous le thème « La sécurité routière, j’embarque », poursuit comme but de rappeler aux usagers de la route l’importance d’adopter des comportements, qui favorise le partage de la route. Tout come le Plan d’action en sécurité routière2023-2028, elle vise également à inciter la population à se mobiliser autour de l’enjeu de la sécurité routière afin de rendre les routes du Québec encore plus sécuritaires.

Cette campagne de sensibilisation peut compter sur l’appui de Piétons Québec et de Vélo Québec.

« En 2022, 2230 piétons ont été blessés, dont 79 mortellement, à la suite d’une collision routière au Québec, soit le bilan le plus meurtrier pour les piétons des 15 dernières années. Afin de prévenir ces blessures et décès, il est primordial que tous incarnent le principe de prudence sur le réseau routier », souligne Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec, dans un communiqué.

« Sur la route, nos comportements n’engagent pas que nous. Lorsque nous enfourchons notre vélo, engageons-nous à être exemplaires à l’égard des piétons, enfants, aînés, et personnes en situation de handicap, que ce soit à un passage piéton, au débarcadère d’autobus ou sur une piste polyvalente. » rappelle Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.