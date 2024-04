Une partie de la promenade sera fermée à Tadoussac

La municipalité de Tadoussac a constaté des failles dans la structure d’une partie de sa promenade devant la petite chapelle, et entreprendra de la réparer avant la saison estivale.

La municipalité a autorisé l’octroi d’un contrat de 5 500 $ à Option Aménagement pour identifier les mesures temporaires à prendre afin de sécuriser une partie est de la promenade.

Plusieurs blocs de béton qui soutiennent la structure de bois sont usés. Photo Courtoisie

Quelques blocs de béton à la base de la structure de bois se sont affaissés au fil du temps, mais le maire de la municipalité Richard Therrien a affirmé que de son côté, la structure en bois est en bon état à la lumière du rapport préliminaire de la firme d’ingénierie Côté Jean effectué au mois de mars.

Ce dernier a indiqué que cette partie de la promenade risque d’être fermée au printemps pour qu’elle soit sécuritaire avant la haute saison.

Les réparations seront assumées dans la 2e phase de Destination Tadoussac, puisque « la firme a constaté la gravité des problèmes de la terrasse qui entraîneront des coûts et des travaux supplémentaires » à effectuer le plus tôt possible, a-t-il ajouté.