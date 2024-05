Le taux de chômage demeure à 6,1 % au Canada et monte à 5,1 % au Québec en avril

Le taux de chômage est demeuré stable à 6,1 % au pays en avril, alors que l’économie canadienne a ajouté 90 000 emplois. Au Québec, l’emploi a augmenté de 19 000 et le taux de chômage a progressé de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 5,1 %.

Selon Statistique Canada, la hausse de l’emploi au pays en avril a été majoritairement attribuable au travail à temps partiel, qui a augmenté de 1,4 %, et au secteur privé.

À l’échelle nationale, le taux de chômage s’est maintenu à 6,1 % en avril, après avoir augmenté de 0,3 point de pourcentage en mars. Il y avait 1,3 million de personnes au chômage en avril.

Au Québec, la création de 19 000 emplois représentait la première hausse marquée depuis septembre 2023.

Le marché du travail canadien s’est considérablement refroidi au cours de la dernière année, alors que les hausses de taux d’intérêt de la Banque du Canada ont pesé sur la croissance économique.

Le taux de chômage a augmenté d’un point de pourcentage par rapport à l’année dernière, la croissance démographique ayant dépassé la création d’emplois.

Les données indiquent que le chômage est en hausse dans tous les principaux groupes démographiques, les jeunes étant les plus touchés.

La hausse de l’emploi en avril constitue la plus forte augmentation mensuelle depuis janvier 2023.

Des emplois se sont notamment ajoutés dans les secteurs des services professionnels, scientifiques et techniques, des services d’hébergement et de restauration, des soins de santé et de l’assistance sociale, ainsi que des ressources naturelles.

L’emploi a cependant reculé dans le secteur des services publics.

Le salaire horaire moyen des employés a progressé de 4,7 % d’une année à l’autre le mois dernier, après avoir augmenté de 5,1 % en mars.

La Banque du Canada surveillera les données qui ont été publiées vendredi lorsqu’elle mènera ses discussions en prévision de sa prochaine décision sur les taux d’intérêt, attendue en juin.

Les économistes s’attendent majoritairement à ce que la banque centrale commence à abaisser son taux directeur en juin ou juillet, cette décision étant fortement dépendante des données concernant l’inflation en avril.

Le taux d’intérêt directeur de la Banque du Canada se situe actuellement à 5 %, soit son niveau le plus élevé depuis 2001.