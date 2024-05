Coup d’envoi à la construction de 12 logements pour aînés à Forestville

Après plusieurs années de travail acharné, une première pelletée de terre a été effectuée le 16 mai pour lancer le projet de construction de 12 logements pour aînés autonomes à Forestville.

En présence de la ministre Kateri Champagne Jourdain et du député Yves Montigny, la mairesse de Forestville, aussi présidente de la Villa Forestville, s’est réjouit de cette annonce. « Je suis doublement heureuse aujourd’hui », a-t-elle mentionné en conférence de presse.

La construction des 12 petites maisonnettes commencera très bientôt avec l’entrepreneur Construction Éclair de Clermont. Au coût de 5,3 M$, les travaux se poursuivront jusqu’à l’hiver 2025.

Les deux paliers de gouvernement contribuent au financement du projet tout comme la Ville de Forestville et de nombreux autres partenaires locaux et régionaux. Cité des Bâtisseurs a aussi joué un rôle important pour la concrétisation de ce projet.

« Douze logements sociaux pour aînés ici à Forestville, c’est majeur. Ça permet non seulement de loger des aînés dans un milieu adapté, mais ça permet aussi de libérer d’autres endroits qui habitent pour permettre à d’autres personnes d’occuper ces lieux-là. C’est une très belle nouvelle pour notre milieu », a déclaré le député Yves Montigny.

Pour Mme Anctil, cette construction marque l’avenir de Forestville. « Nous rendons possible, pour un plus grand nombre de nos aînés, leur ambition de demeurer dans leur communauté avec les leurs en sécurité », a-t-elle lancé.

Pour les intéressés, il est encore trop tôt pour réserver son unité de logement. Les conditions seront dévoilées prochainement ainsi que les moyens de montrer son intérêt.

Notons que les logements sont destinés à des aînés autonomes de 65 ans et plus. Des unités 3 1/2 et 4 1/2 seront construites. Les maisonnettes seront installées sur la 1re Avenue, près du nouveau développement domiciliaire.