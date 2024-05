Plus de décès que de naissances sur la Côte-Nord en 2023

La Côte-Nord enregistre plus de décès que de naissances en 2023 pour une quatrième année consécutive. Plus précisément, l’accroissement naturel s’élève à -232 personnes.

C’est ce que dévoile l’Institut de la statistique du Québec le 22 mai dans ses nouvelles fiches démographiques.

On y mentionne que le déficit de l’accroissement naturel de la Côte-Nord s’est accentué au fil des ans en raison de « l’évolution à la hausse des décès et de celle à la baisse des naissances ».

La Côte-Nord est la région qui a enregistré la plus importante baisse des naissances en 2023, toutes proportions gardées. Quant à la fécondité, elle y est un peu plus élevée que la moyenne québécoise en 2023, avec un indice synthétique de fécondité de 1,43 enfant par femme.

La population de la Côte-Nord est plus âgée que celle de l’ensemble du Québec. La part des 65 ans et plus (22,1 %) y surpasse celle des moins de 20 ans (21,0 %). L’âge moyen est de 44,0 ans en 2023, ce qui est plus élevé que celui observé pour l’ensemble du Québec

Population stable

La population de la Côte-Nord est estimée à tout près de 90 000 personnes au 1er juillet 2023. Il s’agit de la seule région où la population n’a pas augmenté entre 2022 et 2023. « La population est plutôt restée stable, mais soulignons qu’elle avait souvent décliné au cours des années précédentes », fait remarquer l’Institut de la statistique du Québec.

La Côte-Nord affiche depuis longtemps un solde négatif dans ses échanges migratoires avec les autres régions du Québec. En 2022-2023, les pertes migratoires interrégionales y sont de 401 personnes. « Ce déficit est plus marqué que ceux des trois années précédentes, mais demeure nettement moins défavorable que ceux des années 2013-2014 à 2018-2019 », peut-on lire.

Les pertes sont observées principalement chez les 15-29 ans et chez les 55 ans et plus. En revanche, la région évite les pertes chez les 35-49 ans.

Les migrations internationales et interprovinciales ont engendré des gains totaux de 522 personnes pour la Côte-Nord en 2022-2023. Ce solde migratoire externe est le plus élevé jamais enregistré dans la région.

Cette situation résulte d’une hausse marquée du solde migratoire international, et plus spécifiquement d’une croissance record du nombre de résidents non permanents. « Les gains attribuables à l’immigration temporaire ont été trois fois supérieurs à ceux liés à l’immigration permanente », ajoute l’ISQ.

Le solde des migrations interprovinciales est quant à lui peu important. « Bien qu’ils aient atteint un sommet, les gains migratoires externes totaux de la Côte-Nord sont parmi les plus faibles de toutes les régions, toutes proportions gardées », dévoile la fiche démographique de la région.