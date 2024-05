Franc succès pour La Trotte de Forestville

Fidèle à son habitude, le Club La Trotte a su rassembler les familles le 25 mai à Forestville. Vélo, course, musique et plaisir étaient au rendez-vous pour les 104 participants.

La journée a commencé avec les courses de vélo pour les enfants à la piste d’athlétisme. Dès 10 h, les jeunes étaient en action pour tenter de récolter une médaille, mais surtout pour s’amuser.

Un dîner hot-dog a été offert sur place, pour les intéressés. Des jeux gonflables ont été installés pour le plaisir des petits et des grands.

En après-midi, à compter de 13 h, l’heure était à la course à pied. Des parcours de 1, 2.5, 5 et 10 km étaient disponibles pour les 74 coureurs et marcheurs.

L’activité s’est conclue avec une collation pour les athlètes et la remise des médailles. Des prix de présence ont aussi été tirés parmi les participants et c’est Émile Tremblay qui a remporté le vélo offert par la pharmacie Brunet de Forestville.

Tous les résultats sont sur le site de Gestion Spact.