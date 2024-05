La LHJMQ dévoile son calendrier 2024-2025

La LHJMQ a dévoilé aujourd’hui son calendrier préparatoire et régulier 2024-2025, qui sera notamment marqué par une réduction de 68 à 64 matchs réguliers.



Au total, ce sont 576 parties de saison régulière qui seront disputées du 20 septembre 2024 au 22 mars 2025.



Du lot, étant donné le passage à 64 matchs, ce sont 93 % des rencontres qui seront jouées du jeudi au dimanche et lors des congés scolaires. Il est également à noter que 83 % des matchs auront lieu du vendredi au dimanche (incluant les congés scolaires).



La LHJMQ sera en pause des Fêtes du 15 au 27 décembre inclusivement. Il y aura ensuite beaucoup d’action entre Noël et le Jour de l’An, notamment avec neuf parties le 31 décembre.



Le 17 février aura lieu la Fête de la famille dans les Maritimes et on célébrera le tout avec des rencontres à Charlottetown, Halifax et Saint John.

Le Drakkar de Baie-Comeau jouera ses deux premiers matchs de la saison régulière à domicile contre l’Océanic de Rimouski, les 20 et 21 septembre. Le 28 septembre, il sera aussi devant ses partisans contre Shawinigan.

Sa saison régulière se terminera à Baie-Comeau contre les Saguenéens de Chicoutimi le 22 mars.