40 ans de spectacles à Forestville

Quarante années d’humour, de variétés, de théâtre, de rock, de musique classique, d’opéra, de danse, de jazz et de country, c’est ce qu’a célébré le Comité de spectacles de Forestville le 29 mai au Pavillon des arts.

Les membres du comité actuels se sont rassemblés avec d’anciens bénévoles de l’organisme afin de se remémorer de bons souvenirs des 40 dernières années.

L’instigateur de l’entité culturelle, Jude Brousseau, a d’ailleurs raconté les faits initiaux du Comité de spectacles de Forestville.

C’est en septembre 1980, en tant qu’animateur de vie étudiante à la polyvalente des Rivières, qu’il a lancé l’idée de mettre sur pied une structure d’accueil et de diffusion de spectacles professionnels.

« Au printemps 1983, avec la polyvalente et le Service des loisirs de Forestville, on s’est mis à la tâche pour recruter des volontaires », a-t-il raconté lors du 5 à 7.

Finalement, le 8 septembre 1983, la première saison de spectacles a été annoncée au Bar Le Refuge (où se trouve actuellement la SAQ).

On retrouvait alors Michel Legault à la présidence, Francine Guérette à la vice-présidence, France Duchesne au secrétariat, Madeleine Harvey et Anne Roy à l’accueil des artistes, Bernard Tremblay et Michelle Duchesne à la publicité et Jude Brousseau à la négociation des spectacles.

« C’était le commencement d’une démarche de diffusion culturelle avec les hauts et les bas de ce que représente une telle aventure », commente le raconteur.

Au fil des années se sont succédé de nombreux administrateurs et bénévoles pour garder en vie cet organisme culturel. Une foule de moments ont marqué l’histoire du Comité, dont les spectacles plus intimes à la salle La Renaissance, située au petit centre commercial d’Euclide Vallée, ou encore les shows de Clémence Desrochers et Yvon Deschamps au Ciné-Carol.

« On se rappellera aussi pour certains le concours Country-Western où des amateurs sont venus de plusieurs municipalités de la Côte-Nord pour turluter. Ce fut un grand succès… on a d’ailleurs manqué de bières », s’est remémoré M. Brousseau en riant.

Ce dernier a conclu son discours en empruntant les paroles de Bernard Vachon, spécialiste du développement des collectivités. « Nous ne pouvons faire de développement économique dans un désert social et culturel », a-t-il lancé en souhaitant au Comité de spectacles de conserver sa place importante dans la sphère culturelle locale encore longtemps.

Programmation été et automne

Le Comité de spectacles de Forestville a profité de l’occasion pour dévoiler sa programmation été et automne 2024.

Pour la saison estivale, il accueillera Arthur L’Aventurier, Richardson Zéphir, Lulu Hugues et Silvi Tourigny, entre autres. Suivront à l’automne, Bleu Jeans Bleu, Fredz, Willows et Jérémy Demay, pour ne nommer que ceux-là.