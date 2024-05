Héma-Québec lance un appel «urgent» aux personnes appartenant aux groupes sanguins O+, O- et B+ qui seraient prêtes à donner du sang, car ses réserves se sont détériorées dans les dernières semaines.

Dans un communiqué publié jeudi matin, Héma-Québec a expliqué que l’arrivée du beau temps a poussé de nombreux donneurs à annuler leur rendez-vous.

Si sa réserve demeure généralement en bon état, les besoins sont plus criants pour certains groupes sanguins. «Une baisse marquée de l’atteinte des objectifs dans les collectes de sang de diverses régions au cours des dernières semaines amène Héma-Québec à lancer un appel urgent aux personnes appartenant aux groupes sanguins O+ et O-, ainsi qu’aux personnes appartenant au groupe B-, qui est plus rare», a-t-on mentionné.

Dans ce contexte, Héma-Québec sera plus flexible envers les donneurs, particulièrement envers ceux des groupes visés. On pourrait les recevoir même s’ils n’ont pas pris de rendez-vous au préalable, par exemple.

À l’échelle nationale, selon les données de 2023, 36 % de la population appartient au groupe O+, tandis que 7 % de la population appartient au groupe O-, reconnu comme le «donneur universel». Le groupe B- concerne 1,5 % de la population.

Également, Héma-Québec tend une perche en direction des personnes qui n’ont jamais fait de don de sang, soulignant que l’expérience est «simple et rapide» et qu’elle «entraîne un immense sentiment de fierté».

«Aux portes de l’été, une saison où bien des Québécois et Québécoises partent en vacances, il importe à Héma-Québec de rappeler que la réserve de sang repose sur un système de générosité et de don de soi. Il faut donc ne jamais baisser les bras, car le maintien de notre réserve de sang est un travail constant. Chaque don compte pour sauver des vies», a-t-on rappelé.

Héma-Québec doit recueillir en moyenne 1000 dons de sang chaque jour pour répondre aux besoins. Il est possible de prendre rendez-vous pour faire un don de sang à l’adresse jedonne.hema-quebec.qc.ca ou en téléphonant au 1 800 343-7264. Il est également possible de vérifier son admissibilité en consultant le site d’Héma-Québec.