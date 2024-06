Québec investit 31 M$ pour rendre les palais de justice plus modernes et sécuritaires

Le gouvernement du Québec a annoncé lundi un plan de modernisation des équipements de sécurité dans plusieurs palais de justice de la province.

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, et le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, ont dévoilé au palais de justice de Longueuil les détails d’un investissement de 31 millions $, qui comprend 7,6 millions $ pour l’ajout et la modernisation d’équipements et 23,4 millions $ pour la formation et l’embauche de constables spéciaux.

Le déploiement des nouveaux équipements s’étendra de juin 2024 à septembre 2025. Neuf palais de justice ont été ciblés: ceux de Longueuil, Laval, Saint-Jérôme, Québec, Joliette, Salaberry-de-Valleyfield, Chicoutimi, Sherbrooke et Gatineau.

Les édifices plus récents ou ceux en construction, comme à Saint-Hyacinthe, à Roberval et à Rouyn-Noranda, sont exclus de ce programme puisqu’ils seront déjà équipés d’arches de sécurité.

M. Jolin-Barrette croit que l’actualisation des équipements permettra de renforcer le sentiment de sécurité des citoyens et des employés.

«Bien qu’isolés, les récents événements survenus aux palais de justice de Longueuil et de Sherbrooke nous ont tous ébranlés. Il importe de redonner rapidement un sentiment de sécurité à la population. Il s’agit d’une priorité pour le ministre de la Sécurité publique et moi. C’est pourquoi, dans les derniers mois, nous avons accéléré les travaux en cours pour la modernisation des équipements de sécurité dans les palais de justice», a-t-il affirmé en conférence de presse, ajoutant que «ce n’est que le début, nous y allons de façon prioritaire».

Il a toutefois voulu se faire rassurant en disant que «les palais de justice sont déjà sécuritaires» et qu’une diminution de 40 % du nombre d’incidents a été observée entre 2018 et 2023.