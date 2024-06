25 artistes exposeront à Sacré-Cœur pour le Symposium Mille et une couleurs sur le fjord

Le symposium Mille et une couleurs sur le fjord prend son envol pour sa 2e édition. Il recevra le double d’artistes comparativement à l’an dernier, dont des peintres réputés à l’international comme le président d’honneur Claude Bonneau.

Du 16 au 18 août à la salle communautaire de Sacré-Cœur, l’art visuel sera à l’honneur. L’événement se tiendra aussi à l’extérieur cette année avec l’installation de chapiteaux. « Ça va permettre une diversité et une ambiance de fête. Les gens vont mieux nous voir », affirme Linda Isabelle, artiste-peintre de Forestville qui fait partie du comité organisateur avec Liette Simard, Brenda Tremblay, Nathalie Murray et Claudine Dufour.

Pour sa seconde édition, le symposium revient en force avec des artistes de partout au Québec, émergents et professionnels. « On priorise le régional, mais on veut permettre aussi d’avoir des échanges, de faire grandir l’art. Le fait d’avoir des gens de l’extérieur qui sont bien établis dans le milieu ou moins bien établis aussi, ça fait qu’il y a une belle rencontre et souvent, ça va créer d’autres opportunités », explique la peintre qui apportera aussi ses nouvelles sculptures pour l’occasion.

L’artiste de Baie-Comeau Claude Bonneau sera la tête d’affiche et il n’a pas été choisi au hasard. « En termes de bagages, il a eu une vingtaine, voire une trentaine de présidences d’honneur au fil des années, partout au Québec et il brille à l’international. Mais surtout, c’est vraiment une bonne personne, il a une grandeur d’âme incroyable », divulgue Linda Isabelle.

Cette dernière a d’ailleurs compté à quelques reprises sur l’expérience de M. Bonneau. « Il a souvent été ma référence quand j’avais besoin. Donc, je sais que le côté accessible de Claude va permettre aux jeunes comme aux plus grands d’avoir un contact qui va peut-être les pousser, peut-être répondre à leurs questions », ajoute-t-elle.

Le Baie-Comois sera accompagné d’une artiste invitée, soit Elsa Boisjoly, qui compte plus de 20 ans de pratique active en art visuel et plusieurs expositions collectives et individuelles au Québec.

Une sélection diversifiée

Plusieurs Nord-Côtiers font partie de la cohorte artistique 2024. « Notre sélection a été vraiment super. Il y a de tout, il va y en avoir pour tous les goûts et pour plusieurs budgets. Autant les gros collectionneurs qui veulent avoir des œuvres de renom que les jeunes amateurs qui sont à leur première acquisition, il va y avoir des possibilités », fait savoir l’organisatrice précisant qu’un volet jeunesse a été ouvert.

Parmi les nouveautés, le symposium est en processus avec la MRC de La Haute-Côte-Nord pour obtenir du financement afin de réaliser une œuvre collective et un défi artistique sera lancé aux artistes. Les participants devront peindre une œuvre dans un certain laps de temps limité sous un thème relatif au fjord et à la région.

« On invite la communauté tout au long de la fin de semaine, mais cette portion-là va être vraiment animée et intéressante », conclut Linda Isabelle qui parcourra les routes du Québec cet été pour une dizaine d’événements.