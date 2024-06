Cinq projets de la Côte-Nord reçoivent des mégawatts

La liste tant attendue des 11 entreprises dont les projets ont été sélectionnés pour obtenir un raccordement d’une puissance de 5 mégawatts (MW) et plus a enfin été dévoilée le 6 juin.

La Côte-Nord obtient une bonne part du gâteau, elle qui n’avait obtenu qu’un seul projet lors du premier dévoilement à la fin 2023.

Au total, cinq entreprises se voient accorder des mégawatts pour concrétiser leur développement (voir le tableau ci-dessous).

Entreprise Emplacement Secteur d’activité Aluminerie Alouette Sept-Îles Aluminium ArcelorMittal Port-Cartier Mines et métaux Hy2gen Baie-Comeau Chimie verte Minerai de fer Québec Fermont Mines et métaux Shango Canada Port-Cartier Mines et métaux Source : gouvernement du Québec

« Au cours des prochaines semaines, Hydro‑Québec communiquera avec les représentants des projets retenus afin de convenir des paramètres précis et des conditions du raccordement au réseau », mentionne Québec dans un communiqué.

La sélection des projets a été effectuée selon les critères d’analyse du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, qui incluent les capacités techniques de raccordement et les incidences sur le réseau électrique du Québec, les retombées sur l’économie et le développement régional, l’impact environnemental et social de même que la cohérence avec les orientations gouvernementales.

« Les projets retenus ici, sur la Côte‑Nord, ont été choisis selon des critères de sélection rigoureux et démontrent, encore une fois, la contribution exceptionnelle de notre région au PIB du Québec. […] C’est tout l’écosystème entrepreneurial nord-côtier qui pourra grandir grâce à ces initiatives », soutient la ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, qui a fait l’annonce des entreprises retenues avec son collègue député de René-Lévesque, Yves Montigny.

Notons que les six autres entreprises dont les projets ont été sélectionnés sont situées à Thurso, Rouyn-Noranda, Shawinigan, Bécancour et Sorel

D’autres projets identifiés comme porteurs pour la transition énergétique et le développement économique du Québec pourraient s’ajouter à cette liste, qui totalise plus de 14 800 MW, en fonction des possibilités de raccordement, mentionne-t-on dans le communiqué.