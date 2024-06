Succès pour la Sacrée Force de Sacré-Coeur

La Sacré-Force était de retour pour une 2e année consécutive le 8 juin à Sacré-Cœur, et six compétiteurs se sont affrontés dans des épreuves totalement nouvelles, pensées par l’organisateur Émile Deschênes.

« Il y avait un peu moins de monde que l’an dernier parce que c’est moins nouveau que l’an dernier, mais c’était plaisant et les compétiteurs étaient de très bon calibre », explique Émile Deschênes, lui-même homme fort.

Les compétiteurs ont fait aller leurs bras et ont testé leur endurance en transportant une poche de sable et un yoke, un dispositif qui transfère le poids sur le dos des compétiteurs, sur plus de 100 pieds pour la première épreuve.

Ensuite, les compétiteurs ont levé la viking press, un billot de bois avec 280 livres au poignet, et ont procédé à une série de soulevé de terre (deadlift) avec des haltères de 450, 525, 600, et 675 livres.

Finalement, les hommes forts se sont attaqués au levé de la brouette remplie de billots de bois avant de passer aux pierres d’Atlas, dont la dernière pesait 345 livres.

« Le public a pu lever la brouette et il y a même la copine d’un des compétiteurs qui a réussi à la lever. C’était amateur, mais c’était presque de niveau semi-professionnel », souligne Émile Deschênes.

C’est Keven Bilodeau qui a remporté le total des épreuves avec 27 points, suivi de Francis Marchessault, Olivier De Launière, Sébastien Tremblay, Marc-Antoine Dourekas et Daren Paquet.

Les 6 compétiteurs et Émile Deschênes. Photo Facebook/Festival du Fjord

« Les compétiteurs ont vraiment aimé leur expérience », résume Émile Deschênes.

Ce dernier annonce que la compétition reviendra l’an prochain, et sera peut-être à l’extérieur puisque l’organisation du Festival du Fjord a acquis un chapiteau de 40 par 80 pieds.

« On a 10 000 livres d’équipement à rentrer dans l’aréna, et ce serait plus facile si la compétition était à l’extérieur », ajoute le Sacré-Cœurois.

L’organisateur Émile Deschênes indique également qu’il aimerait tenir une compétition de femmes fortes l’an prochain.