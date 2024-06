La Nord-Côtière devient propriétaire du garage Jeannine Boulianne

Le garage Jeannine Boulianne inc. des Escoumins a maintenant un nouveau propriétaire depuis le 1er juin. La coopérative forestière la Nord-Côtière des Bergeronnes s’est portée acquéreuse et entend maintenir les opérations de l’établissement qui existe depuis 1958.

William Lebel, le directeur général de la coopérative forestière la Nord-Côtière, assure qu’il n’y aura pas de « plans à court terme pour changer quoi que ce soit ».

L’établissement qui est dans le décor depuis plus d’un demi-siècle conserve les mêmes employés ainsi que les services et produits qui ont fait sa renommée.

Le directeur général n’écarte pas la possibilité d’améliorer ou de moderniser certaines installations ou activités, mais désire prendre le temps qu’il faut pour bien évaluer la suite afin que l’offre actuelle soit « augmentée ou ajustée dans le temps ».

« On se fie beaucoup à l’expérience du personnel en place, et on entreprend des rencontres pour évaluer les idées des travailleurs. Certains nous ont déjà signifié des idées pour des options de développement », explique-t-il.

Gens de la place

« Je suis content que ce soit des gens d’ici. La vocation reste la même et le garage va perdurer », explique l’ancien propriétaire Dave Lavoie

Questionné à savoir si les coûts de biens et services augmenteront ou diminueront, le directeur général indique qu’il est trop tôt pour en connaître davantage.

« On veut offrir des biens et des services à une valeur juste en fonction de la qualité du service que l’on offre également », souligne William Lebel.

Diversification

William Lebel fait savoir que les travailleurs du garage Jeannine Boulianne pourront devenir membres de la coopérative.

« On veut prendre le temps de transmettre l’information à l’équipe en place pour les informer des avantages de devenir membres d’une coopérative », dévoile-t-il.

En plus d’obtenir un pouvoir décisionnel et jouir de dividendes, les potentiels nouveaux membres pourront bénéficier de multiples à-côtés.

« Ils auraient peut-être d’autres types d’avantages que l’on pourrait mettre en place, comme des pourcentages de rabais sur la consommation de biens et services que l’on offre au garage », détaille William Lebel.