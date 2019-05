Corvée de nettoyage pour les élèves de la poly des Rivières

Afin d’appuyer le vaste mouvement mondial lancé pour sensibiliser la population aux changements climatiques et à la pollution, quelques classes de la polyvalente des Rivières de Forestville ont arpenté cet après-midi, les secteurs problématiques de Forestville pour amasser les déchets.

La route Maritime, le secteur du cimetière, du CFP et de la piste cyclable ont été nettoyés des nombreux déchets par une cinquantaine d’élèves de l’établissement. Les cours n’ont pas été interrompus et le tout a été réalisé en collaboration avec les enseignants et la direction de l’école secondaire.