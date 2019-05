Nouvelle image pour Nourris ton cerveau

Baie-Comeau – Le projet Nourris ton cerveau sera désormais identifié avec un nouveau visuel. À la suite d’un concours lancé en novembre dernier, le jury a finalement désignée l’œuvre de Justine Michaud de la polyvalente des Rivières de Forestville, à titre de dessin gagnant.

Justine a mérité un chèque-cadeau de 100 $ à la Librairie A à Z. Composé des directions d’école concernées, de la directrice du Centre d’action bénévole Le Nordest, Hélène Brochu, et de Nady Sirois du CISSS de la Côte-Nord, le jury admet que ce ne fut pas facile de trancher puisque plusieurs dessins étaient d’une grande qualité et d’une impressionnante pertinence.

« Déchirés de devoir faire un choix, les membres du jury ont finalement décidé de remettre un prix coup de cœur à une autre élève dont le dessin se démarquait, soit Ann-Sophie Perron, une élève de sixième année de l'école St-Luc de Forestville qui a ainsi mérité un chèque-cadeau de 50 $, également à la Librairie A à Z », ajoute Patricia Lavoie, agente aux communications à la Commission scolaire de l'Estuaire. En plus des gagnants, cinq prix de participation, soit un par école, ont également été tirés parmi les 182 élèves qui ont participé et soumis un dessin pour le concours.

Rappelons que Nourris ton cerveau est produit par et pour les jeunes. Issu, d’une mobilisation exceptionnelle du milieu, il consiste à offrir, de trois à cinq fois par semaine, une collation santé dans les écoles primaires de Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombier ainsi qu’à la polyvalente des Rivières de Forestville. Tout en développant des compétences, les élèves inscrits en FMS, FPT et GEA à la polyvalente préparent les collations pour les quelque 520 élèves des écoles ciblées. Ce sont donc une vingtaine d’élèves qui, selon un horaire défini, coupent, pèlent et emballent chacune des collations. Annuellement, ce sont un peu plus de 32 000 collations qui sont distribuées sur une période de 26 à 30 semaines.