L’école Marie-Immaculée se distingue au Gala du RSEQ

Mani-Utenam – Le sport et la culture autochtone se sont rassemblés le 17 mai dernier à la Salle Teueikan de Mani-Utenam, lieu du Gala d’excellence régional 2019 du RSEQ Côte-Nord. Seules les écoles Marie-Immaculée des Escoumins et St-Luc de Forestville ont présenté des candidatures pour la Haute-Côte-Nord. Parmi les lauréats, Annabelle Beaulieu et Julien Laurencelle ont été désignés pour représenter la région au Gala provincial qui aura lieu le 31 mai à Québec.

Étudiants-athlètes, entraîneurs, personnels d’encadrement et établissements d’enseignement du primaire et du secondaire étaient les acteurs de premier plan de cette soirée.

Parmi tous les récipiendaires, trois gagnants du Gala ont vu leur candidature cheminer dans les trois finalistes de leur catégorie respective pour le rendez-vous provincial du 31 mai prochain à Québec.

Il s’agit de Lydie Jack de l’école Manikanetish de Uashat pour Étudiante-athlète féminine de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive ainsi qu’ Anabelle Beaulieu et Julien Laurencelle, tous deux de l’école Marie-Immaculée des Escoumins, au titre d’Élève de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études, du côté féminin pour la première et du côté masculin pour le second. Doriane Jean de l’école St-Luc a reçu l’un des trois Prix coup de cœur pour le primaire.

Gagnants et finalistes de la Haute-Côte-Nord Élève féminine de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études

Gagnante : Anabelle Beaulieu, école Marie-Immaculée, Les Escoumins

(Finalistes : Émy Poirier, école Saint-Luc, Forestville/Ann-Sophie Perron, école Saint-Luc, Forestville/ Juliette Girard, école Marie-Immaculée, Les Escoumins/Juliane Perée-Lévesque, école Gamache, Sept-Îles/Gabrielle Fontaine, école Johnny-Pilot, Uashat/Ashley St-Onge, école Tshishteshinu, Mani-Utenam)

Élève masculin de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études

Gagnant : Julien Laurencelle, école Marie-Immaculée, Les Escoumins

(Finalistes : Simon Scherrer, école Gamache, Sept-Îles/Jean-Philippe Vigneault, école Lestrat, Havre-Saint-Pierre/Hans April, école Marie-Immaculée, Les Escoumins/Édouard Thériault, école Lestrat, Havre-Saint-Pierre/Jérôme Audette, école Tshishteshinu, Mani-Utenam/Vincent Tremblay, école Mère-d’Youville, Port-Cartier/Alex Lapierre, école Saint-Alexandre, Port-Cartier)

Prix Coup de cœur – Primaire

Mathew St-Laurent, école St-Alexandre, Port-Cartier/Dorianne Jean, école Saint-Luc, Forestville/Joey Vollant, école Tshishteshinu, Mani-Utenam.