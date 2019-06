Poly des Berges – Gabrielle Boutin décroche la médaille du gouverneur général

Baie-Comeau – La polyvalente des Berges de Bergeronnes vient d’honorer l’élève qui a cumulé la meilleure moyenne générale en juin 2018, au terme de ses deux dernières années du secondaire. Il s’agit d’une jeune originaire des Escoumins, Gabrielle Boutin.

Gabrielle a complété ses études secondaires en juin 2018 avec l’impressionnante moyenne de 92,6 %. En conséquence, elle a reçu le prix qui couronne cette catégorie, soit la médaille académique du gouverneur général.

Selon le communiqué de la Commission scolaire de l’Estuaire, la récipiendaire est passionnée de théâtre, de dessin et de journalisme. En plus de ses notes, Gabrielle s’est distinguée par son engagement au sein de sa communauté. Elle fut notamment présidente étudiante de l’école en secondaire 4 et 5.

La jeune femme poursuit présentement ses études au cégep de Chicoutimi, au sein du programme arts, lettres et communications.

La collégienne se démarque là aussi, décrochant dans les dernières semaines une bourse soulignant son implication et ses performances scolaires.