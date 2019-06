Le GREMM dans les bonnes grâces du fédéral

Tadoussac – Le député d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia Rémi Massé est à Tadoussac pour annoncer une aide financière de plus de 730 000 $ au Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) pour agrandir et moderniser son Centre d’interprétation des mammifères marins (CIMM) à Tadoussac.

Le CIMM, recevra une contribution non remboursable de 361 967 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) tandis que Patrimoine canadien, consent une aide de 368 743 $. Le CIMM pourra notamment accueillir un nombre accru d’artéfacts et diversifier sa programmation.

L’aide du fédéral permettra plus spécifiquement l’agrandissement et la rénovation de la salle d’exposition, le remplacement de certains panneaux d’interprétation par des applications numériques interactives, l’ajout d’artefacts de grande valeur dont les squelettes reconstitués d’une baleine à bosse, d’un rorqual commun et d’une baleine noire de l’Atlantique Nord, une espèce en voie de disparition, ainsi qu’un fossile de béluga âgé de près de 11 000 ans.

« La vision de l’équipe est emballante, leur passion, contagieuse, et leurs projets sont porteurs pour le village de Tadoussac. Par cet appui, le gouvernement du Canada réitère son engagement à promouvoir les régions touristiques du Québec, ce qui a un impact positif sur l’économie d’ici », a dit Rémi Massé au nom du ministre responsable de DEC, Navdeep Bains, dans le cadre d’une tournée nord-côtière qui s’échelonne sur deux jours.