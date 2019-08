Le problème des cueilleurs importuns

(S.K.) Longue-Rive – Bien que le vandalisme fasse partie des irritants à gérer pour les propriétaires de bleuetières, en Haute-Côte-Nord, ce sont surtout les cueilleurs qui s’invitent et récoltent illégalement le petit fruit bleu, qui sont la principale source d’ennuis.

La compagnie de Mario Tremblay possède avec Bleuets Mistassini, environ 1 000 acres de champs de bleuets répartis à Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer et Forestville. Il a déjà vécu un épisode plus important de vandalisme il y a 3 ou 4 ans, alors que des malfaiteurs s’étaient emparés de pièces de tracteurs et d’autres équipements nécessaires à la cueillette et à l’entretien. « Mais plus souvent ce sont des gens qui brisent nos champs avec les VTT, ça c’est assez courant et les cueilleurs que l’on surprend, ça il y en aura toujours », se désole-t-il. Malgré les panneaux installés et les avertissements, il ne croit pas que le problème se résorbera un jour. « Les gens qui font ça sont de la place. Ils savent qu’ils sont sur des terrains privés. Ce ne sont pas des gens qui vont partir de Québec pour venir cueillir des bleuets ici. Et on ne peut rien faire: tu appelles la Sûreté du Québec, ils viennent sur place, et les gens ne sont pas encore partis avec les bleuets, donc on ne peut pas les accuser de les avoir volés. Si tu envoies les policiers chez eux, ils sont incapables de prouver à qui sont les bleuets, donc il n’y a rien à faire contre ça ».

Les autres intrus, ennemis des propriétaires de bleuetières, sont les oiseaux, notamment les goélands et les ours. Pour éloigner ces visiteurs impromptus, Monsieur Tremblay a installé des canons au propane et des imitations d’oiseaux de proie, semblables à des cerfs-volants. « J’ai installé six oiseaux et deux canons, peut-être que ça va aider, on verra ». Les bleuetières que possède l’entreprise de Monsieur Tremblay et Bleuets Mistassini récoltent dans une saison moyenne, environ 2 millions de livres de bleuets. « La récolte de la saison 2019 s’annonce pour être dans la moyenne », mentionne le producteur.