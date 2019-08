Caméra de surveillance et biodigesteurs

(O.R.M) – Pendant ce temps, la ZEC de Labrieville met de l’avant d’autres solutions pour la gestion des déchets. D’ici deux semaines, l’organisme compte installer une caméra de surveillance pour dissuader des individus de « camoufler » des matières résiduelles dans le dépôt servant au recyclage.

« On a acheté une caméra de surveillance et des affiches interdisant de laisser les vidanges là. Et là on va en avoir des images des contrevenants! », indique fièrement Laurier Goulet.

La MRC de la Haute-Côte-Nord confirme que les caméras de surveillance contribuent à enrayer le problème. « Lorsqu’on a des conteneurs problématiques, on met bien sûr des affiches, parce qu’on ne peut pas mettre des caméras sans avertissements. De cette façon, c’est surprenant, mais on a beaucoup de gens en infraction qu’on réussit à trouver », rapporte Marylise Bouchard.

Pour sa part, Laurier Goulet fait également la promotion des biodigesteurs à ses membres. Communément appelés « cônes verts », ces appareils permettent de composter les déchets organiques comme les restes de table.

« La MRC fait la promotion des cônes verts. C’est comme un cône orange de la voirie. C’est très simple à installer. Il y a une partie qui va dans le sol et le reste, c’est un cône qui a trois pieds de hauteur avec un capuchon. Tout ce qui est nourriture, […] tu mets ça là-dedans ».

Laurier Goulet raconte avoir testé pendant cinq jours un biodigesteur à son chalet dans la ZEC de Labrieville. « Je suis reparti de mon chalet avec pratiquement zéro déchet. Ce qui peut se brûler se brûle, ce qui se récupère se récupère, et les restants s’en vont là-dedans et ça se détruit sans odeurs ». Il lui reste toutefois à convaincre les propriétaires des quelque 100 chalets sur la ZEC de se procurer ces « cônes verts ».

