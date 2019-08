Longue-Rive veut faire bouger ses citoyens

Après quatre ans de démarches, le conseil municipal de Longue-Rive inaugurait le 16 août, la salle d’entraînement située dans la salle des Loisirs St-Paul. Un investissement qui avoisine les 100 000 $ et pour lequel la MRC de La Haute-Côte-Nord a contribué, dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants.

« Cette salle d’entraînement est une initiative, une demande des gens de Longue-Rive, a précisé le maire Donald Perron. Et à titre de représentants élus de la communauté, les conseil municipal a travaillé pour réaliser ce projet ».

Bien qu’il se rende l’évidence que la population est de plus en plus vieillissante et qu’il est du devoir public d’inciter les gens à l’exercice physique « pour un esprit sain dans un corps sain », l’élu n’a pas manqué de souligner le soutien du Club FADOQ de sa localité et des partenaires financiers qui ont contribué à ce résultat, soit la MRC de La Haute-Côte-Nord qui a contribué pour une somme de 19 000 $, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et le CISSS de la Côte-Nord.

Bénéficiant de plusieurs équipements différents, la salle d’entraînement de Longue-Rive est ouverte de 8 h à 23 h et ce 7 jours sur 7. Une puce électronique servira de carte de membre et permettra aux abonnés d’accéder à l’infrastructure. Les tarifs sont les suivants: 15 $ par mois pour les étudiants de 14 à 18 ans ainsi que les membres du Club FADOQ et 30 $ par mois pour les adultes.

Éventuellement, un service d’entraînement personnalisé pourrait être mis à la disposition des utilisateurs qui désirent un programme adapté à leurs besoins.