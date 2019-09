Baseball Québec : trois médailles pour la Côte-Nord

La Côte-Nord a fait sentir sa présence le weekend du 24 août à Montréal, lors de la présentation des championnats provinciaux de baseball de calibre B. Les plus jeunes du lot reviennent même avec l’or au cou tandis que deux joueurs forestvillois ont pris part à la conquête du bronze dans le bantam.

Les Blue Jays de Baie-Comeau de niveau moustique, qui avaient mérité le droit de représenter la Côte-Nord après avoir raflé le championnat régional la semaine précédente, ont été parfaits sur les terrains de la métropole. Les jeunes protégés de Jean Baron et ses acolytes ont signé des gains de 12-8, 5-4, 10-0 et 5-4 en demi-finale. Ils ont conclu leur tracé victorieux en disposant aisément des Mariniers de Sorel-Tracy par le pointage de 11-1 dans la rencontre ultime.

Bien qu’ils évoluent au niveau pee-wee, Justin Martel et Xavier Tremblay de Forestville ont été invités à se joindre aux Blue Jays dans le bantam B. Ces derniers ont mérité la médaille de bronze en vertu d’un gain sans équivoque de 16-5 face aux Cougars de Soulanges dans le match de troisième place. Les Blue Jays avaient amorcé leur parcours par un revers de 14-13, suivi par des victoires de 16-2 et 17-16 et une raclée de 14-3 en demi-finale.

Du côté des midget, les Pat’s de Sept-Îles ont aussi arraché la médaille de bronze, démolissant les Capitals de Gatineau par la marque de 15-3 dans la petite finale. Des victoires de 16-6 et 11-5 au départ ont émaillé le début de tournoi des Pat’s, qui ont subi en demi-finale leur seul échec du weekend, une défaite de 15-5 aux mains de St-Basile-le-Grand.

Finalement, dans le pee-wee, où la région était représentée par une sélection de joueurs de différentes associations locales, la formation n’a pas réussi à se rendre à la ronde des médailles. Les Mariniers de la Côte-Nord ont subi un revers de 12-11, enchaînant avec un gain de 14-4 avant de se faire éliminer par les Blue Jays de St-Jean par la marque de 8-6.

Le weekend dernier, se tenaient dans la région de Trois-Rivières les championnats provinciaux de calibre A. La Côte-Nord était représentée par des sélections régionales dans les catégories atome, moustique et pee-wee.

Avec Shirley Kennedy