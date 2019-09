La saison des croisières bat son plein à Tadoussac

Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord confirme une saison des croisières internationales des plus prometteuses. Après les deux escales du Scenic Eclipse en août, se succéderont deux autres navires de prestige dans la baie de Tadoussac.

« En plus d’avoir un nombre enviable d’escales, nous avons l’immense privilège d’accueillir certains des navires les plus prestigieux et convoités du globe » mentionne dans le bulletin Info Croisières, Andréanne Jean, chef d’escale et agente de développement à la municipalité de Tadoussac.

Et elle a démarré très fort la saison 2019 pour Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord les 26 et 29 août, avec un navire spectaculaire où le luxe rencontre l’aventure. Le premier yacht de découverte au monde, le Scenic Eclipse, a jeté l’ancre dans la baie de Tadoussac pour une première fois. « Ce navire qui transporte quelque 200 passagers comprend des éléments aussi extravagants qu’un hélicoptère et un sous-marin », précise Mme Jean.

À venir, le Silver Wind de la compagnie de croisières Silversea, mouillera au large de Tadoussac à deux reprises cet automne, soit le 19 septembre et le 10 octobre.

La compagnie de Ponant clôturera la saison, elle qui est une habituée de Tadoussac alors que quelques-uns de ses navires ont visité la localité au cours des dernières années.

Cette fois, c’est le luxueux bateau de croisière Le Champlain, un navire au design raffiné qui sera en Haute-Côte-Nord le 18 octobre prochain.