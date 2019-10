Le candidat libéral s’attire les foudres d’Action-Chômage Côte-Nord

Au grand dam de la coordonnatrice d’Action-Chômage Côte-Nord, Line Sirois, le candidat libéral Dave Savard s’est invité devant les bureaux du comité citoyen cet après-midi à Portneuf-sur-Mer.

Sans en avoir avisé la principale intéressée, M. Savard a convoqué une conférence de presse pour parler des modifications proposées dans le programme du Parti libéral du Canada « pour procurer aux travailleurs saisonniers, un soutien financier plus stable lorsqu’ils ne travaillent pas ».

Le candidat libéral a promis que s’il est élu le 21 octobre, son Parti collaborera avec Statistiques Canada pour renforcer la collecte de données sur les marchés du travail locaux de façon à ce que l’assurance-emploi puisse mieux tenir compte des réalités du terrain, plus particulièrement dans les régions rurales et diversifiées.

Appréhendant les réprimandes de la coordonnatrice d’Action-Chômage, monsieur Savard a mentionné que le lieu était « public » et qu’il n’avait pas à demander la permission lorsqu’il faisait de même ailleurs dans la circonscription.

Action-Chômage a émis un communiqué, dénonçant le comportement du candidat libéral. « Action-Chômage ne s’est jamais associé à aucun Parti politique. Notre lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses sans emploi de la région s’est toujours faite de façon non partisane. Il est inacceptable que Dave Savard utilise ainsi le nom de l’organisme et sa réputation pour en retirer un capital politique », écrit Line Sirois.