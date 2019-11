Nouveaux administrateurs au RSEQCôte-Nord

C’est à la Base de plein air Les Goélands de Port-Cartier que s’est tenue l’assemblée générale annuelle et la commission sectorielle du Réseau du sport étudiant du Québec de la Côte-Nord. Le nouveau conseil d’administration sera désormais présidé par Éric Boucher de la Commission scolaire du Fer.

Plus de 28 délégués des commissions scolaires du Fer, de l’Estuaire, du Littoral, de la Moyenne-Côte-Nord et d’Eastern Shores, des écoles privées et des écoles autochtones de la région, ont participé au début du mois, à cette rencontre servant de planification pour la saison 2019-2020.

Outre Éric Boucher à la présidence, les représentants de la Commission scolaire de l’Estuaire sur le conseil d’administration sont:Guillaume Duchesne-Lessard qui agira comme secrétaire-trésorier, François Garneau vice-président secondaire et Gino Jean vice-président primaire. Marie-Josée Yockell de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord est la nouvelle vice-présidente secondaire, au primaire ce titre est dévolu à Marie-Pier Plante de la Commission scolaire du Fer, tandis que Mélanie Rouxel du Cégep de Sept-Îles a été nommée à la vice-présidence du collégial.

Deux administrateurs siègent également sur le conseil d’administration du RSEQ-Côte-Nord. Il s’agit de Yannick Bouchard pour les écoles autochtones et Mathieu Brien de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles pour les écoles privées. Les commissions scolaires sont représentées par Philippe Maloney.